Chuyển sang trồng cau, nông dân thu tiền tỉ mỗi năm

Đến nay, ông Châu Quốc Hải (60 tuổi, ngụ ấp An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ - trước đây là huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng cau vú bò. Hiện ông sở hữu khu vườn rộng 5 ha với hàng ngàn cây, được xem là vườn cau chuyên canh lớn nhất miền Tây. Trong đó có 2 ha với khoảng 6.000 cây 10 năm tuổi và 3 ha với hơn 9.000 cây từ 6 - 7 năm tuổi. Khác với cau ta, cau vú bò có trái hình bầu, to mập, khi già có màu xanh đậm.

Toàn cảnh vườn cau vú bò rộng 5 ha của ông Châu Quốc Hải ở xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Điều khiến nhiều người bất ngờ là quy mô khu vườn và cách đầu tư chuyên nghiệp hiếm thấy ở một mô hình nông nghiệp. Toàn bộ diện tích được quy hoạch theo hàng lối ngay ngắn, khoảng cách giữa các cây và các hàng đồng đều 2,2 m.

Hệ thống bờ mương được gia cố bằng bê tông nhằm chống sạt lở và chủ động nguồn nước tưới cho cây cau ẢNH: DUY TÂN

Những con đường bê tông rộng rãi xây dựng xuyên suốt khu vườn, vừa thuận tiện việc chăm sóc, thu hoạch, vừa phục vụ khách đến tham quan, tìm hiểu mô hình. Hai bên bờ mương cũng gia cố bằng bê tông nhằm chống sạt lở, đồng thời tạo hệ thống tưới tiêu chủ động quanh năm.

"Trong hơn 10 năm qua, tôi đã đầu tư hàng chục tỉ đồng vào vườn cau, phần lớn kinh phí dành cho hạ tầng. Làm nông bây giờ phải đầu tư bài bản thì mới phát triển lâu dài được", ông Hải chia sẻ.

Những con đường bê tông được đầu tư xuyên suốt khu vườn, thuận tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch và phục vụ khách tham quan ẢNH: DUY TÂN

Trước khi sở hữu cơ ngơi tiền tỉ hiện nay, ông Hải từng cải tạo vườn tạp để trồng cau xen với bưởi. Tuy nhiên, qua nhiều năm canh tác, 2 loại cây này không đạt hiệu quả mong muốn.

Sau nhiều đắn đo, ông Hải quyết định chặt bỏ toàn bộ diện tích bưởi, chuyển sang trồng chuyên canh cau vú bò. Theo ông Hải, giống cau này từ lâu đã được thị trường Trung Quốc ưa chuộng nhờ chất lượng vượt trội, cơm dày, màu sắc đẹp. "Cau vú bò có đầu ra ổn định, năng suất tốt và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương nên tôi quyết định gắn bó lâu dài với loại cây này", ông Hải nói.

Vườn cau rộng nên Hải thường dùng xe di chuyển để kiểm tra những buồng cau đang bước vào giai đoạn thu hoạch ẢNH: DUY TÂN

Cau vú bò khá dễ trồng và cho trái quanh năm. Mỗi cây trưởng thành thu hoạch từ 40 - 50 kg trái/năm. Giá cau cũng biến động như nhiều loại nông sản khác, có lúc dưới 10.000 đồng/kg, có lúc vượt mốc 100.000 đồng/kg, tùy chất lượng và nhu cầu tiêu thụ. Riêng năm 2025 vừa qua, ông Hải thu lãi trên 1 tỉ đồng từ việc bán cau tươi.

Cau vú bò dễ thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng vùng ĐBSCL và cho trái quanh năm ẢNH: DUY TÂN

Để nâng cao giá trị sản phẩm, ông Hải áp dụng phương thức canh tác theo hướng bền vững, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chủ động nguồn nước tưới và tập trung chăm sóc để có trái mùa nghịch - thời điểm giá bán thường cao hơn.

Những cây cau giống được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi bán cho khách hàng ẢNH: DUY TÂN

Bên cạnh trái cau tươi, ông Hải còn sản xuất và kinh doanh cây giống. Hiện vườn của ông có khoảng 600.000 cây, giá bán từ 12.000 - 16.000 đồng/cây, tùy kích cỡ và khoảng cách vận chuyển.

Các cây cau được trồng với khoảng cách đồng đều 2,2 m để thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hoạch ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Hải, để tạo ra cây giống đạt chất lượng phải trải qua nhiều công đoạn như tuyển chọn hạt giống, ủ, ươm, vô bầu, kích rễ và chăm sóc thời gian dài. Do chi phí nhân công lớn nên lợi nhuận từ việc bán cây giống chỉ khoảng 200 triệu đồng mỗi năm, chủ yếu để duy trì việc làm cho lao động địa phương.

Những hàng cau vú bò thẳng tắp ẢNH: DUY TÂN

"Tôi bán cây giống không đặt nặng lợi nhuận mà chỉ mong muốn nhiều nông dân có cơ hội tiếp cận một loại cây dễ trồng, đầu ra ổn định và có khả năng mang lại thu nhập khá", ông Hải chia sẻ.

Ông Hải giới thiệu mô hình trồng cau chuyên canh quy mô lớn mà ông đã gắn bó hơn 10 năm qua ẢNH: DUY TÂN

Bà Nguyễn Thùy Trang, vợ ông Hải, người phụ trách kinh doanh cây giống, cho biết ngoài khách hàng tiếp cận qua mạng xã hội như TikTok, YouTube, phần lớn đơn hàng đến qua sự giới thiệu của khách đã từng mua cây giống.

Một cây cau đang trổ hoa ẢNH: DUY TÂN

"Những khách đặt số lượng lớn đều đến tận vườn tham quan rồi mới quyết định mua. Khi thấy vườn thật, cây thật và quy trình sản xuất rõ ràng, họ rất yên tâm", bà Trang cho biết.

Nhờ hiệu quả kinh tế cao, thời gian tới, vợ chồng ông Hải dự kiến mua thêm đất để mở rộng vùng trồng cau vú bò quy mô lớn nhất miền Tây.



