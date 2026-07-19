Chuyện thầm kín: Vì sao chồng vẫn yêu vợ nhưng không còn ham muốn?

Anh H. vẫn đi làm, chăm lo gia đình chu toàn và hết lòng thương vợ, nhưng cứ chạm vào giường là anh lại thấy sợ. Anh lo mình "có vấn đề", còn người vợ lại suy sụp vì nghi ngờ chồng chán mình, thậm chí có người thứ 3 bên ngoài.

Không còn ham muốn không có nghĩa là hết yêu

Theo tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health (TP.HCM), thực tế tại các phòng khám nam khoa cho thấy, tình huống của anh H. không hề hiếm gặp.

Ở góc nhìn chuyên môn, giảm ham muốn tình dục ở nam giới đã kết hôn không nên được hiểu đơn giản là hết yêu hay ngoại tình. Tình yêu thuộc về phạm trù cảm xúc, còn ham muốn lại là một hệ thống phức tạp chịu sự chi phối của thần kinh, nội tiết, áp lực tâm lý và chất lượng giấc ngủ. Tình yêu không phải lúc nào cũng kéo được ham muốn đi theo, nếu cơ thể đang kiệt sức.

Giảm ham muốn tình dục ở nam giới đã kết hôn không nên được hiểu đơn giản là hết yêu hay ngoại tình Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini

Khi cơ thể và tâm trí cùng xuống nhịp

Ham muốn không biến mất vì một lý do duy nhất, nó thường bị kéo xuống bởi nhiều sợi dây cùng lúc. Theo nghiên cứu công bố trên The Journal of Sexual Medicine (2020), có đến hơn 15% nam giới trưởng thành phải đối mặt với tình trạng rối loạn ham muốn tình dục giảm kéo dài, đặc biệt ở những người chịu áp lực tâm lý lớn.

Đứng đầu bảng chính là áp lực công việc và tài chính. Khi cơ thể rơi vào trạng thái stress mãn tính, não bộ sẽ ưu tiên tiết ra hormone cortisol để sinh tồn, vô tình ức chế quá trình sản sinh testosterone - nguồn nhiên liệu chính cho ham muốn. Đi kèm với đó là tình trạng thiếu ngủ, kiệt sức và các dấu hiệu của trầm cảm hoặc lo âu.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, các bệnh lý nền âm thầm như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay béo bụng cũng là những tác nhân bào mòn bản lĩnh phái mạnh. Khi mạch máu bị tổn thương, nam giới dễ gặp tình trạng rối loạn cương đi kèm. Một vài lần "thất bại" sẽ hình thành tâm lý lo âu thành tích, khiến người chồng lo sợ và chủ động né tránh gần gũi. Ngoài ra, việc sử dụng các loại thuốc điều trị huyết áp, thuốc chống trầm cảm cũng làm sụt giảm phong độ rõ rệt. Khi ranh giới phòng vệ bật lên, sự im lặng vì xấu hổ của người chồng có thể làm người kia hiểu là sự từ chối, tạo nên sự chênh lệch ham muốn trong cặp đôi và những xung đột âm ỉ.

Vẫn yêu vợ, nhưng cơ thể không còn đủ năng lượng

Một trường hợp khác, anh M. (42 tuổi, ở TP.HCM) khi đến thăm khám tại trung tâm cho biết anh đã kết hôn 12 năm, nhưng 8 tháng nay bắt đầu né tránh chuyện chăn gối khiến vợ nghi ngờ anh có phòng nhì.

Bác sĩ Duy cho biết khi trực tiếp thăm khám, kết quả ghi nhận anh M. bị stress công việc, mất ngủ kéo dài, chỉ số BMI là 26,5 kg/m² (thừa cân), vòng bụng đạt 94 cm. Các xét nghiệm cho thấy đường huyết lúc đói là 6,2 mmol/L, chỉ số HbA1c là 5,9%, triglyceride ở mức cao 2,4 mmol/L, và đặc biệt nồng độ testosterone toàn phần buổi sáng ở mức cận thấp, chỉ đạt 10,2 nmol/L. Hiện tượng cương buổi sáng cũng đã biến mất từ lâu.

Theo bác sĩ Duy, nhiều nam giới đến khám vì giảm ham muốn không phải do hết yêu, mà do cơ thể và tâm trí đã quá tải trong thời gian dài. Nếu chỉ nhìn hiện tượng né tránh rồi kết luận ngoại tình, cả hai có thể bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng nguyên nhân.

Thay vì kê đơn thuốc cường dương cấp tốc, phác đồ điều trị được hướng tới sự liên ngành: điều chỉnh lối sống, giải tỏa tâm lý lo âu thành tích, hướng dẫn 2 vợ chồng kết nối lại cảm xúc và kiểm soát các chỉ số chuyển hóa. Sau 3 tháng, thể trạng anh M. phục hồi, nồng độ testosterone cải thiện và ngọn lửa hôn nhân đã được thắp sáng trở lại.

Hãy chủ động tìm đến các cơ sở y tế có chuyên khoa nam khoa để được đánh giá toàn diện từ sức khỏe chuyển hóa, nội tiết cho đến tâm lý tình dục Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini

Chìa khóa từ sự thấu hiểu và cùng nhau vượt qua

Chồng vẫn yêu vợ nhưng giảm ham muốn là một tình huống y khoa hoàn toàn có thể lý giải và điều trị được. Khi tình trạng né tránh gần gũi kéo dài trên vài tháng, nam giới không nên âm thầm chịu đựng hay tự ý dùng các bài thuốc kích thích truyền miệng. Hãy chủ động tìm đến các cơ sở y tế có chuyên khoa nam khoa để được đánh giá toàn diện từ sức khỏe chuyển hóa, nội tiết cho đến tâm lý tình dục.

Đối với người bạn đời, thay vì đổ lỗi, một lời hỏi han tinh tế "anh vẫn yêu em, nhưng dạo này cơ thể và tâm trí anh đang xuống nhịp phải không?" sẽ là chiếc chìa khóa vàng để giảm áp lực, mở cửa đón nhận sự thấu hiểu và cùng nhau vượt qua.