Chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự kiện nổi bật năm 2024 của Cà Mau

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông, các cơ quan báo chí tỉnh đề xuất, sắp xếp thứ tự và công bố 7 sự kiện nổi bật năm 2024 của Cà Mau.

1. Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau

Từ ngày 16 - 17.11.2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Cà Mau. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư dự cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc tại TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đồng thời dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Mũi, xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển. Tổng Bí thư đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Đất Mũi ẢNH: CTV

2. Kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024)

Kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc diễn ra từ ngày 9 - 26.11.2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: hội thảo khoa học, trưng bày triển lãm, lễ khánh thành Tượng đài kỷ niệm tại TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời và chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1 với chủ đề "Tình sâu nghĩa nặng". Các sự kiện tái hiện hành trình lịch sử, tôn vinh giá trị truyền thống và khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc tại Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc 1954 (TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) ẢNH: G.B

3. Kỷ niệm 40 năm thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 và Chuyên án ĐN10

Ngày 9.9.2024, tại Khu di tích Hòn Đá Bạc, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 và Chuyên án ĐN10. Sự kiện tôn vinh thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự hào dân tộc.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 40 năm thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 và Chuyên án ĐN10 ẢNH: CTV

4. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025

Từ ngày 29 - 30.10.2024, tỉnh Cà Mau tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ. Sự kiện này góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền và phối hợp hiệu quả của các lực lượng trong xây dựng và bảo vệ khu vực phòng thủ.

Hình ảnh diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025 ẢNH: CTV

5. Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ ngành tôm VietShrimp 2024

Hội chợ VietShrimp 2024 với chủ đề "Đồng hành cùng người nuôi tôm" được tổ chức thành công với sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp và hơn 220 gian hàng. Đây là cơ hội để các đơn vị và người dân học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là ngành tôm.

Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ ngành tôm năm 2024 Với sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp và hơn 220 gian hàng ANH: CTTDT

6. Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU và Chỉ thị số 32-CT/TW về bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Cả hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau tích cực triển khai các chỉ thị về khai thác thủy sản bền vững. Qua thời gian thực hiện, ý thức của người dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được nâng cao, nhiều thiết bị khai thác tận diệt đã được giao nộp và tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện giảm đáng kể.

Người dân xã Tân Lộc, H.Thới Bình giao nộp xung điện, kích điện sau đó được hỗ trợ quà là nhu yếu phẩm ẢNH: G.B

7. Khởi công xây dựng Di tích lịch sử Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là

Ngày 19.11.2024, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công xây dựng Di tích lịch sử Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là với tổng diện tích 29.540 m² và vốn đầu tư 106 tỉ đồng. Công trình tái hiện chiến thắng năm 1963, góp phần tôn vinh truyền thống cách mạng và xây dựng niềm tin trong nhân dân.