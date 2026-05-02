Chuyện tình 9 năm của nam chính 'Ở nhà một mình' và sao nữ gốc H'Mông

Macaulay Culkin và Brenda Song đã bên nhau 9 năm ẢNH: AFP

Trong chương trình Live with Kelly and Mark mới đây, nữ diễn viên Brenda Song chia sẻ về cách cô phải lòng rồi yêu tài tử Macaulay Culkin. Cả hai bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim Changeland quay ở Thái Lan hồi 2017. Song chia sẻ: "Anh ấy giống như người bạn thân nhất của tôi, và tôi đã tự hỏi: Liệu anh ấy có thực sự là bạn thân của mình trong bộ phim này không? Bởi vì tôi chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai mà tôi từng làm việc cùng. Rồi sau vài tuần, tôi đã nghĩ rằng hình như mình phải lòng anh ấy rồi".

Ngôi sao sinh năm 1988 từng xem đó là "mối tình thoáng qua" nhưng tình cảm của họ sâu đậm hơn thế. "Mối tình thoáng qua của tôi đã kéo dài 9 năm và chúng tôi đã có hai đứa con", người đẹp chia sẻ.

Brenda Song gọi vui rằng mối quan hệ với Macaulay Culkin là "mối tình thoáng qua dài nhất đời tôi" ẢNH: AFP

Chia sẻ trên tạp chí Cosmopolitan hồi 2025, Macaulay Culkin cho biết họ gặp nhau lần đầu vào năm 2014 tại nhà nam diễn viên Seth Green nhưng Brenda Song tỏ ra khó chịu với màn pha trò của anh. Khi gặp lại vào năm 2017 nhờ dự án chung, Song không hẹn hò ai trong gần 2 năm, đã trữ trứng và không có kế hoạch tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Còn sao phim Ở nhà một mình khi ấy khá bê tha, hình tượng sụp đổ vì nhiều năm nghiện ngập. Quá trình tiếp xúc, họ tìm thấy điểm tương đồng, chia sẻ nhiều nỗi niềm rồi dần cảm mến nhau.

Trong một lần tâm sự, Brenda Song kể rằng nếu sau này có con, cô muốn đặt tên Dakota. Macaulay Culkin kinh ngạc vì anh cũng có ý định đặt tên con đầu lòng là Dakota để tưởng nhớ người chị quá cố. Tài tử cũng đưa cho người đẹp 8X đọc nhật ký của mình từ đó Song hiểu hơn về con người phức tạp của bạn diễn. "Tôi biết được rằng con người mà anh ấy thể hiện ra bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc để anh ấy bảo vệ chính mình. Tôi cũng thấu hiểu rằng đó không thực sự là con người thật của anh ấy. Tôi thoáng thấy một con người thực sự thú vị, nhạy cảm, rất thông minh, rất nghệ sĩ mà anh ấy không thực sự để lộ ra", cô chia sẻ.

Macaulay Culkin và Brenda Song từ bạn diễn trở thành bạn đời ẢNH: INSTAGRAM NV

Brenda Song tiết lộ cả hai đều từng bị tổn thương rất nhiều trong các mối quan hệ trước đây nên không kỳ vọng gì ở người đối diện. Nhưng khi hoàn thành quá trình quay phim, họ vẫn liên tục tìm cơ hội gặp nhau rồi chẳng mấy chốc tiến tới hẹn hò. Macaulay Culkin cho rằng có lẽ mình là người đã yêu trước. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Tôi tin tưởng cô ấy. Tôi từng tin tưởng nhiều người, nhưng tôi tin tưởng cô ấy đến tận xương tủy... Nhưng tôi đã giấu kín điều đó, đằng sau lớp vỏ bọc", anh chia sẻ.

Tổ ấm hạnh phúc bên hai con trai

Macaulay Culkin và Brenda Song công khai xuất hiện cùng hai con vào năm 2023 ẢNH: AFP

Cứ thế, cặp đôi âm thầm bên nhau rồi đón con trai đầu lòng Dakota vào năm 2021. Sang năm 2022, họ đính hôn đồng thời có thêm con thứ hai - Carson. Dù bận rộn công việc, Macaulay Culkin và Brenda Song cố gắng thu xếp thời gian để tự tay chăm sóc, nuôi dạy hai con mà không cần bảo mẫu hay gia đình giúp đỡ. Tài tử 46 tuổi hạnh phúc khi được làm công việc nội trợ, chơi đùa cùng các con ngoài vườn, thậm chí là tranh cãi với chúng.

Cuối năm 2023, Macaulay Culkin - Brenda Song cùng 2 con nhỏ lần đầu xuất hiện công khai trước công chúng tại sự kiện Culkin được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Anh nhắn gửi đến bạn đời: "Em không chỉ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, em còn là con người tuyệt vời nhất mà anh từng biết. Em mang đến cho anh mục đích sống, em mang đến cho anh một gia đình".

Macaulay Culkin - Brenda Song trong khoảnh khắc vui nhộn đời thường ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhìn lại hành trình dài bên nhau, Macaulay Culkin - Brenda Song cho rằng điều tiếc nuối duy nhất là họ mất quá lâu (hơn 30 năm) để tìm thấy nhau. Nhưng rồi khi suy nghĩ lại, cả hai cho rằng nếu gặp nhau sớm hơn chục năm, họ hẳn sẽ rất ghét nhau. Sau 9 năm gắn bó, bộ đôi này vẫn chưa tổ chức đám cưới. Tài tử sinh năm 1980 nhiều lần hỏi vị hôn thê: "Em không muốn cưới anh sao?", đùa rằng cô đã đeo chiếc nhẫn đính hôn - giá trị lớn hơn và đẹp hơn cả căn hộ của anh, suốt nhiều năm. Bạn đời của anh đáp lại: "Em thấy vẫn ổn nếu chúng ta không cưới nhau".

Với Brenda Song, mối quan hệ của họ hơn cả hôn nhân. "Anh ấy đã giúp tôi trở nên trưởng thành hơn và khiến tôi sửng sốt vì đã không nhận ra rằng có rất nhiều điều tôi chưa biết về chính mình", người đẹp gốc Á chia sẻ. Trong một cuộc phỏng vấn với Access Hollywood cách đây ít lâu, Song nói rằng Culkin chính xác là người cô luôn mong muốn tìm kiếm. Cô mô tả vị hôn phu là người bạn tâm giao của mình: "Anh ấy hiểu công việc của tôi, chúng tôi có thể nói chuyện về bóng đá, bóng rổ và nấu ăn cùng nhau. Tôi nghĩ mình thực sự rất may mắn". Hiện Brenda Song không vội vàng kết hôn còn Macaulay Culkin nhắn nhủ: "Anh sẽ luôn ủng hộ em dù chuyện gì xảy ra. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn".

Cặp sao Hollywood vừa phát triển sự nghiệp riêng, vừa cùng nhau vun đắp tổ ấm ẢNH: AFP

Macaulay Culkin sinh năm 1980, được coi là một trong những sao nhí thành công nhất Hollywood nhờ đóng vai Kevin McCallister trong 2 phần phim Home Alone (Ở nhà một mình) chiếu năm 1990 và 1992. Nam diễn viên còn được yêu thích qua: My Girl, The Good Son, Richie Rich… Những năm gần đây, anh ghi dấu ấn với: Adam Green's Aladdin, American Horror Story, Fallout…

Macaulay Culkin chịu nhiều tổn thương khi lớn lên trong gia đình đổ vỡ, bị cha mẹ kiểm soát tiền. Anh có cuộc hôn nhân đầu với Rachel Miner vào năm 18 tuổi và ly hôn hồi 2002. Trước khi gặp Brenda Song, nghệ sĩ trải qua nhiều năm nghiện ngập, sự nghiệp bết bát.

Brenda Song sinh năm 1988 trong gia đình có cha là người H'Mông từ Thái Lan còn mẹ là người gốc Thái Lan. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 6 tuổi rồi được yêu thích qua các bộ phim: The Ultimate Christmas Present, Wendy Wu: Homecoming Warrior... Đặc biệt, Song được khán giả tuổi teen yêu thích với vai London Tipton trong series The Suite Life of Zack & Cody (2005 - 2011). Những năm gần đây, nữ diễn viên tham gia loạt tác phẩm: Secret Obsession, Love Accidentally, The Last Showgirl, Operation Taco Gary's…

