Chuyện tình đẹp bắt đầu từ những chai nước miễn phí trước cổng trường

Mỗi mùa thi đi qua, điều đọng lại trong anh Tài không chỉ là cái nắng gay gắt hay áp lực điều phối tại các điểm thi, mà còn là ánh mắt hồi hộp của thí sinh trước giờ làm bài và sự thấp thỏm của phụ huynh ngoài cổng trường. Với anh, Tiếp sức mùa thi không đơn thuần là một chiến dịch tình nguyện, mà còn là hành trình để tuổi trẻ học cách sẻ chia, trách nhiệm và trưởng thành.

Đặc biệt hơn, chương trình ấy còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của anh và vợ là chị Nguyễn Thị Liễu (34 tuổi), chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai), người đã có hơn 10 năm đồng hành cùng hoạt động này.

Từ sinh viên tình nguyện đến cán bộ Đoàn

Năm 2010, khi còn là sinh viên Trường ĐH Quang Trung (Gia Lai), anh Tài lần đầu tham gia Tiếp sức mùa thi. Thời điểm đó, kỳ thi tuyển sinh đại học vẫn được tổ chức tập trung. TP.Quy Nhơn (cũ) là nơi đặt điểm thi của nhiều trường đại học nên mỗi mùa tuyển sinh có hàng chục ngàn thí sinh và phụ huynh từ nhiều tỉnh, thành đổ về.

Vợ chồng anh Trần Anh Tài và chị Nguyễn Thị Liễu khi còn làm cán bộ Đoàn ẢNH: NVCC

Các đội hình tình nguyện được bố trí tại bến xe, ngã tư lớn và cổng trường để hướng dẫn đường đi, hỗ trợ tìm chỗ trọ miễn phí, đưa đón thí sinh, phát nước uống và phối hợp giữ gìn trật tự giao thông.

"Có ngày chúng tôi chạy xe máy liên tục từ sáng đến tối để chở thí sinh đến điểm thi rồi đưa về nơi trọ. Thấy phụ huynh yên tâm hơn, thí sinh bớt lo lắng, ai cũng cảm thấy công việc mình làm rất ý nghĩa", anh Tài nhớ lại.

Năm 2012, anh về công tác tại Đoàn phường Trần Hưng Đạo (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; nay thuộc P.Quy Nhơn) và lần lượt đảm nhiệm vị trí Phó bí thư rồi Bí thư Đoàn phường. Dù ở cương vị nào, anh vẫn trực tiếp tham gia Tiếp sức mùa thi.

Chị Liễu cũng có hơn 10 năm gắn bó với chương trình Tiếp sức mùa thi. Khi còn là Phó bí thư rồi Bí thư Đoàn phường Hải Cảng, chị thường xuyên có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong mỗi mùa thi.

Từ những lần cùng tham gia hoạt động Đoàn, anh Tài và chị Liễu dần gắn bó rồi nên duyên vợ chồng vào năm 2015, khi cả hai đều là Phó bí thư Đoàn phường. Một năm sau, gia đình nhỏ đón con đầu lòng chào đời, trước khi có thêm người con thứ hai vào năm 2019.

Tiếp sức mùa thi đặc biệt giữa đại dịch

Trong nhiều mùa thi đã trải qua, anh Tài và chị Liễu nhớ nhất là kỳ thi năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Năm đó, anh Tài được phân công hỗ trợ tại điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân, còn chị Liễu làm nhiệm vụ ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Khác với mọi năm, ngoài việc phát nước uống, hướng dẫn thí sinh và hỗ trợ phụ huynh, lực lượng tình nguyện còn tham gia công tác phòng, chống dịch.

Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020, anh Tài (thứ 2 bên trái) tham gia hỗ trợ tại điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân ẢNH: NVCC

Năm 2020, chị Liễu (hàng đầu, thứ 4 bên phải) tham gia Tiếp sức mùa thi tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ẢNH: NVCC

"Chúng tôi vừa tiếp sức mùa thi vừa thực hiện các biện pháp giãn cách. Khi phụ huynh đưa con đến trường, tình nguyện viên phải vận động phụ huynh trở về nhà, tránh tập trung đông người. Thí sinh trước khi vào trường đều được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay", anh Tài kể.

Trong năm 2020 và 2021, ngoài vận động nước uống và cơm trưa cho thí sinh, đoàn viên thanh niên còn kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ khẩu trang y tế, nước sát khuẩn để phục vụ công tác phòng dịch tại điểm thi. Mọi phương án ứng phó với tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Giữa những ngày nắng nóng, vợ chồng anh Tài gần như ở lại điểm trực cả ngày để hỗ trợ thí sinh. Khi ấy, con lớn của anh chị mới 5 tuổi, còn con nhỏ phải gửi ông bà chăm sóc giúp.

Sau nhiều năm tham gia chương trình, anh Tài có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng một tình huống xảy ra trong mùa thi năm 2020 khiến anh nhớ nhất. Sáng hôm đó, khi thí sinh đã vào phòng thi tại Trường THPT Trần Cao Vân, nhóm tình nguyện viên chuẩn bị nghỉ ngơi thì một giám thị chạy ra thông báo còn một thí sinh chưa có mặt. Ngay lập tức, nhóm tình nguyện liên hệ với gia đình, xác minh địa chỉ rồi cử đoàn viên đến tận nhà đón thí sinh tới điểm thi. "Lúc đó ai cũng sốt ruột vì thời gian không còn nhiều. Khi em kịp vào phòng thi, cả nhóm mới thở phào", anh kể.

Tình nguyện viên đo thân nhiệt, hỗ trợ thí sinh rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào phòng thi ẢNH: NVCC

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, điều khiến anh nhớ nhất sau mỗi mùa thi là tinh thần lạc quan mà các tình nguyện viên mang đến cho thí sinh. "Nhiều em chia sẻ trước giờ thi rất căng thẳng, nhưng khi đến cổng trường thấy các anh chị đoàn viên tươi cười động viên, hướng dẫn tận tình thì cảm thấy tự tin hơn", anh Tài nói.

Năm 2022, vợ chồng anh Tài và chị Liễu là một trong 16 gia đình được Tỉnh đoàn Bình Định tuyên dương là gia đình trẻ tiêu biểu vì lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Từ năm 2017 đến 2025, cả hai liên tục nhận giấy khen của UBND TP.Quy Nhơn và Thành đoàn Quy Nhơn nhờ thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm 2024, anh Tài được nhận kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của T.Ư Đoàn…

Tháng 7.2025, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, vợ chồng anh Tài chính thức rời vị trí công tác Đoàn để nhận nhiệm vụ mới. Dù không còn trực tiếp đứng trong hàng ngũ cán bộ Đoàn như trước, cả hai vẫn dõi theo từng mùa Tiếp sức mùa thi với nhiều cảm xúc đặc biệt.