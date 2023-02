Chuyện tình nên thơ tại Bỉ của Song Joong-ki trong phim mới

Nhà sản xuất phim My name is Loh Kiwan vừa công bố dàn diễn viên đình đám tham gia, trong đó đảm nhận vai chính là Song Joong-ki (Low Kiwan) và Choi Sung-eun (Mari).

Song Joong-ki vào vai Loh Kiwan, người tị nạn tại nước Bỉ xa xôi để theo đuổi sự tự do Y.F

My name is Loh Kiwan theo chân một kẻ đào tẩu Bắc Triều trốn đi tị nạn ở Bỉ nhằm tìm kiếm tự do. Anh yêu Mari, một cựu xạ thủ Hàn Quốc sinh ra ở Bỉ, đang rơi vào bế tắc, gần như không còn khát vọng sống. Loh Kiwan và Mari sẽ yêu nhau ra sao sau lần gặp đầu không mấy thuận lợi, khi Loh Kiwan đến Bỉ để tìm kiếm một cuộc sống mới, còn Mari cảm thấy hoàn toàn ngược lại, khi cô không còn ý chí chiến đấu với thực tế tàn khốc...

Mari, một cựu xạ thủ Hàn Quốc sinh ra ở Bỉ, do nữ diễn viên Choi Sung-eun thủ vai Y.F

Trước khi đến với vai Mari, diễn viên Choi Sung-eun được biết đến với vai diễn trong Vượt qua tội ác và tiếp tục ghi dấu với màn diễn xuất ấn tượng của cô trong Annarasumanara: Thanh âm của phép thuật.

Trong khi đó, Song Joong-ki tham gia loạt phim được chú ý như: Con tàu chiến thắng - (phim điện ảnh, anh vào vai một phi hành gia tài năng, người mạo hiểm mạng sống của mình để thu nhặt rác ngoài vũ trụ), Vincenzo (phim truyền hình, vai luật sư mafia hóm hỉnh và đẳng cấp) hay mới đây là Reborn Rich (phim truyền hình, vai diễn kép đặc sắc)....

My name is Loh Kiwan ngoài Song Joong-ki, còn có sự tham gia của các diễn viên: Cho Han-cheul, Kim Sung-roung, Lee Il-hwa, Lee Sang-hee, Seo Hyun-woo...