Chuyện tình vợ Việt chồng Nga đẹp trai khiến nhiều người ngưỡng mộ

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chủ tài khoản trên là chị Thanh Tâm (22 tuổi) và chồng là anh Oleg (34 tuổi, quốc tịch Nga). Hiện cả hai đang là doanh nhân, trong đó anh Oleg quản lý nhiều công ty.

Tình yêu tình cờ

Kể lại cuộc gặp gỡ định mệnh, chị Tâm cho biết trong một lần đi công tác Hà Nội năm 2019, cả hai tình cờ gặp nhau lần đầu tiên tại một nhà hàng sushi. Tuy nhiên, anh chị không nói chuyện nhiều với nhau mà chỉ để lại thông tin liên lạc. Đợt dịch Covid-19 đầu tiên bùng phát, việc đi lại khó khăn, công ty của chị Tâm tạm ngưng hoạt động nên chị quay lại TP.HCM sống cùng bạn thân và chuyển việc. Trong chuyến đi đến TP.HCM, biết được chị Tâm đang ở đây nên anh Oleg bày tỏ muốn được gặp. Tuy nhiên, gần cả tháng sau chị Tâm mới trả lời đồng ý.

Sau vài lần gặp mặt, chị bắt đầu bị “cảm nắng” khi trực tiếp thấy anh làm việc qua màn hình máy tính. Hẹn hò một thời gian thì cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. “Mình quyết định kết hôn với anh ấy vì khi nhìn vào anh ấy, mình cảm nhận được rằng giống như là “Nhà”, mình thực sự muốn chăm sóc cho anh ấy và anh ấy cũng muốn chăm sóc cho mình, cảm thấy thực sự hiểu và cần nhau”, chị giải thích.

Đến tết năm 2021, chị Tâm đưa bạn trai về nhà ra mắt cũng như đón tết cùng gia đình tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Vì tình hình dịch bệnh nên vợ chồng chị chỉ đăng ký kết hôn, chưa thể tổ chức đám cưới. Chị dự tính khi dịch ổn hơn sẽ làm một đám cưới nhỏ với gia đình và bạn bè thân thiết nhất.

Trong thời điểm mang thai cho đến gần sinh, chị Tâm và chồng dành nhiều thời gian bên nhau và đi du lịch nhiều nơi ở VN. Tháng 6.2021, kết tinh tình yêu của anh chị là bé Andrew chào đời. Thời điểm đó, TP.HCM đang ở giữa tâm dịch, tuy có nhiều lo lắng, nhưng may mắn chị Tâm đã vượt cạn thành công. “Anh Oleg và mẹ ruột luôn bên cạnh mình. Khi bé Andrew tầm hơn 1 tháng thì mình tắc tia sữa, sốt lên 41 độ. Thời điểm đó do tình hình dịch bệnh nên việc đi bệnh viện cũng gặp chút khó khăn, nhưng may mắn mẹ chồng mình làm bác sĩ, từ xa mẹ chỉ cách kịp thời để mình thoát khỏi cơn đau nhanh chóng”, chị kể lại.





Vượt qua những lời gièm pha

Hiện tại công việc của chị Tâm đã trở lại bình thường, còn anh Oleg chủ yếu làm việc online từ đầu mùa dịch. Để lưu lại những khoảnh khắc tình cảm gia đình, chị Tâm bắt đầu quay những clip ngắn về bé Andrew và vợ chồng chị đăng lên mạng xã hội. Từ đó, các clip này được cư dân mạng thả tim và chia sẻ khá nhiều. Bất ngờ nhận được sự yêu quý và lượt xem tăng hằng ngày, gia đình chị có thêm niềm vui. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng khá là nhiều bình luận tiêu cực cho rằng chị Tâm cưới anh Oleg chỉ là vì tiền hay qua đường dây mai mối. “Nhiều người bảo anh ấy đẹp trai như vậy sao lại lấy một người như mình trông rất bình thường… Đại loại có rất nhiều lời đồn đoán ra vào, có người còn bảo đẹp trai thế này dễ mất lắm, được vài bữa ly hôn”, chị nói.

Trước những gièm pha, chị Tâm chọn cách dành hết sự quan tâm cho gia đình. Với chị, một người có học vấn và kinh nghiệm làm việc, đi nhiều nơi trên thế giới, gặp và làm việc cùng nhiều người giỏi như chồng chị thì hoàn toàn đủ tỉnh táo, thông minh để chọn người đồng hành. “Mình là mẫu con gái tự lập và không thích phụ thuộc. Thời điểm hai vợ chồng mới quen nhau mình cũng chẳng để tâm đến anh ấy làm những việc gì, ra làm sao. Về công việc của anh ấy mọi thứ mình biết đều ở mức độ vừa phải. Mình chỉ biết anh ấy kinh doanh, hằng ngày anh làm việc như thế nào, giờ giấc ra sao. Anh phải đi công tác những đâu, anh ấy làm việc có mệt không,…”, chị tâm sự.

Nhận xét về chồng, chị Tâm bày tỏ anh Oleg là người nghiêm túc, thẳng thắn, trưởng thành trong công việc hay với mọi người, nhưng về nhà với vợ con thì lại rất trẻ con. Là một người cực kỳ tâm lý, hiểu và quan tâm vợ từ điều nhỏ nhất. Còn anh Oleg thì cho biết lựa chọn sinh sống tại VN vì rất thích văn hóa và tính cách con người VN. “Người VN rất vui vẻ, hòa đồng dễ dàng và giúp đỡ bất cứ ai một cách tử tế. Với tôi, Tâm là cô gái tốt, nhỏ nhắn xinh xắn. Cô ấy nấu ăn rất giỏi và dành sự quan tâm đặc biệt đến tôi. Đó là điều rất quan trọng”, anh Oleg chia sẻ.