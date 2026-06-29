‘Chuyện tình’ voi đá huyền bí ở Tây nguyên

Anh Đinh Văn Thông, cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk nhận lời đưa tôi đến thăm voi đá mẹ rồi tiếp tục hành trình sang voi đá cha cách đó khoảng 5 km.

Chuyến đi tưởng chỉ là cuộc khám phá một danh thắng nổi tiếng, nhưng càng bước sâu vào vùng đất này, tôi càng nhận ra mình đang đi vào một thế giới đầy huyền thoại, nơi những khối đá vô tri từ lâu đã trở thành một phần tâm thức của cư dân bản địa.

Dấu vết thời gian trên lưng voi đá

Voi đá mẹ và voi đá cha trước đây cùng thuộc huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Sau sáp nhập đơn vị hành chính thì voi đá mẹ thuộc xã Hòa Sơn, còn voi đá cha thuộc xã Liên Sơn Lắk (Đắk Lắk). Voi đá mẹ dài khoảng 200 m và chiều cao hơn 30 m, chỉ cách trụ sở Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Yang Sin vài cây số.

Từ xa, khối đá khổng lồ hiện lên như một con voi đang nằm phục bên chân núi. Mỗi bước chân tiến lại gần, cảm giác choáng ngợp càng rõ nét hơn. Ở một góc nhìn, có thể thấy tảng đá nguyên khối đồ sộ nằm sừng sững giữa thiên nhiên rất giống hình dáng một con voi khổng lồ. Bề mặt đá nhẵn bóng, màu xám đen, trải qua biết bao mưa nắng vẫn giữ nguyên vẻ uy nghi.

Từ xa, nhìn voi đá mẹ hiện lên như một con voi khổng lồ đang nằm phục bên chân núi ẢNH: QUANG VIÊN

Để leo lên lưng voi đá mẹ không quá khó khăn. Thế nhưng khi ngồi trên lưng voi đá mẹ, tôi càng cảm nhận rõ sự hùng vĩ của thiên nhiên Tây nguyên. Phóng tầm mắt ra bốn phía, thấy những cánh rừng thuộc dãy Chư Yang Sin trải dài bất tận và những buôn làng nhỏ bé nép mình dưới chân núi. Giữa không gian mênh mông ấy, con người bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ.

Nếu voi đá mẹ nằm nép bên chân núi thì voi đá cha với chiều dài khoảng 70 m và chu vi khoảng 180 m lại hiện diện theo một cách hoàn toàn khác. Voi đá cha nằm cô độc giữa cánh đồng.

Từ xa nhìn lại, đá voi cha giống hệt một con voi khổng lồ đang nghỉ ngơi giữa cánh đồng lúa. Khung cảnh ấy tạo nên cảm giác vừa kỳ vĩ vừa bí ẩn, như thể thiên nhiên đã cố tình đặt đôi voi ở 2 vị trí khác nhau để kể một câu chuyện mà đến nay vẫn chưa ai giải mã được.

Đá voi cha nằm giữa cánh đồng lúa, cách voi đá mẹ khoảng 5 km ẢNH: QUANG VIÊN

Người dân nơi đây không ai biết chính xác voi đá cha và voi đá mẹ xuất hiện từ bao giờ. Họ chỉ biết rằng từ thời ông bà, tổ tiên của mình, 2 khối đá ấy đã hiện diện trên vùng đất này.

Chính sự hiện diện "độc lạ" giữa núi rừng, đồng lúa cùng hình dáng đặc biệt ấy đã khiến 2 khối đá trở thành một trong những biểu tượng thiên nhiên độc đáo nhất của đại ngàn, thu hút ngày càng nhiều du khách tìm đến khám phá.

Truyền thuyết tình yêu chưa có lời giải

Càng hỏi chuyện người dân địa phương, tôi càng nhận được nhiều câu chuyện thú vị hơn là những lời giải thích mang tính khoa học. Trong căn nhà dài truyền thống, ông Y Gah H'Mók, hậu duệ đời thứ 10 của gia tộc nổi tiếng với nghề nuôi và thuần dưỡng voi ở vùng hồ Lắk, chậm rãi kể cho tôi nghe những điều mà ông được cha ông truyền lại.

"Ngày xưa, người già kể rằng 2 hòn đá không nằm ở vị trí như bây giờ. Chúng biết đi. Voi đá mẹ từng ở xa hơn nhưng dần tiến về chân núi. Còn voi đá cha thì một đêm bỗng xuất hiện giữa đồng lúa", ông nói rồi hướng ánh mắt xa xăm về phía những cánh đồng đang ngả màu vàng.

Ông Y Gah H'Mók ở xã Liên Sơn Lắk kể về huyền thoại voi đá ẢNH: QUANG VIÊN

Theo lời kể của người M'nông, voi đá cha và voi đá mẹ vốn là một đôi voi "yêu nhau". Vì một biến cố nào đó mà phải xa cách, và vì thương nhớ nhau da diết đến chết rồi hóa thân thành đá. Trong câu chuyện này còn có chi tiết rất "liêu trai chí dị". Theo đó, dù biến thành khối đá, nhưng qua thời gian, voi đá cha vẫn luôn tìm cách dịch chuyển để đến gần voi đá mẹ hơn.

Dù hiện nay 2 khối đá vẫn còn cách nhau khoảng 5 km, người dân bản địa vẫn tin rằng khoảng cách ấy ngày một ngắn lại. Một số người còn chỉ cho khách tham quan những rãnh đất dài trên đồng ruộng và xem đó là dấu tích của hành trình dịch chuyển kỳ bí ấy.

Du khách đến tham quan voi đá mẹ ẢNH: QUANG VIÊN

Khoa học chưa từng xác nhận câu chuyện này, nhưng với người dân nơi đây, điều đó dường như không quá quan trọng. Truyền thuyết ấy đã tồn tại qua nhiều đời người và trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Có lẽ cũng từ truyền thuyết đó mà voi đá mẹ và voi đá cha được người dân xem như những vị thần tình yêu của vùng đất Tây nguyên.

Chúng tôi gặp một đôi bạn trẻ từ TP.HCM vừa tham quan voi đá cha xong và tiếp tục tìm đến voi đá mẹ. Họ quen nhau gần 3 năm và quyết định đến Đắk Lắk trong chuyến du lịch đầu tiên chỉ có 2 người

"Trước khi đi tụi em đọc được nhiều câu chuyện nói rằng voi đá mẹ tượng trưng cho tình yêu bền vững. Nghe khá thú vị nên tụi em muốn đến tận nơi xem sao", chàng trai chia sẻ.

Ngồi bên cạnh, cô gái mỉm cười nhìn về phía đỉnh đá. Cô bảo không biết truyền thuyết ấy có thật hay không, nhưng đứng giữa không gian này, cảm giác bình yên khiến người ta muốn tin vào những điều đẹp đẽ.

"Nhìn voi đá cha và voi đá mẹ cách nhau như vậy mà vẫn luôn được kể là đang tìm đến nhau, em thấy giống tình yêu vậy. Có thể xa cách, có thể gặp khó khăn nhưng nếu đủ chân thành thì cuối cùng vẫn hướng về nhau", cô gái nói.

Một du khách nữ xinh đẹp đến check-in trên lưng voi đá mẹ ẢNH: CTV

Không chỉ là biểu tượng tình yêu, voi đá cha và voi đá mẹ còn được người dân bản địa xem như những vị thần bảo hộ buôn làng. Nhiều thế hệ người M'nông tin rằng voi đá che chở mùa màng, bảo vệ cuộc sống bình yên và mang đến sự no đủ cho cộng đồng. Bởi vậy, từ bao đời nay, người dân luôn có ý thức gìn giữ, tôn trọng và không xâm phạm đến những khối đá thiêng.

Chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những cánh đồng dưới chân voi đá cha, tôi đứng lặng nhìn khối đá khổng lồ giữa không gian rộng lớn của đại ngàn. Đã có biết bao du khách đến rồi đi, biết bao thế hệ người dân lớn lên cùng những câu chuyện về voi đá.

Voi đá mẹ ẢNH: QUANG VIÊN

Voi đá cha ẢNH: QUANG VIÊN

Đến nay, không ai khẳng định truyền thuyết ấy là sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian. Nhưng có lẽ chính sự bí ẩn đó mới tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho vùng đất này.

Giữa Tây nguyên lộng gió, voi đá cha vẫn nằm giữa cánh đồng, voi đá mẹ vẫn tựa mình bên chân núi và câu chuyện tình nghìn năm của 2 voi đá vẫn tiếp tục được kể bằng niềm tin của người dân bản địa và sự tò mò của những lữ khách phương xa.