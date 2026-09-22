Chuyển tư duy từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định

Lưu ý được Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đưa ra tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) ngày 21.9.

Phản ứng nhanh không đồng nghĩa sửa liên tục

Theo Chủ tịch QH, thời gian qua khối lượng lập pháp rất lớn, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn. Song chương trình còn điều chỉnh nhiều lần, có hồ sơ chuẩn bị chưa kỹ, gửi chậm, đánh giá tác động chưa sâu; có dự án phải lùi, rút hoặc xin thủ tục rút gọn.

Để khắc phục, công tác xây dựng pháp luật tới đây cần đánh giá tác động, có đầy đủ hồ sơ. Không lấy điều chỉnh chương trình để "bù" cho dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho chuẩn bị chưa kỹ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ảnh: TTXVN

Chủ tịch QH cũng lưu ý phải giữ kỷ luật về tính ổn định và đồng bộ của hệ thống pháp luật. Pháp luật phản ứng nhanh hơn nữa với thực tiễn, nhưng nhanh không đồng nghĩa với sửa liên tục. Do đó, chưa đưa vào chương trình những dự án luật chưa đủ độ chín, phạm vi còn giao thoa, hoặc chưa thật sự rõ sự cần thiết phải có một đạo luật riêng.

Theo dự thảo nghị quyết chương trình lập pháp năm 2027, kỳ họp thứ 3 QH khóa XVI (tháng 5.2027) sẽ trình QH xem xét, thông qua 9 dự án luật. Trong đó có luật Quốc phòng (sửa đổi); luật Thanh tra (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Viện KSND; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế bảo vệ môi trường…

Kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2027) sẽ trình 12 dự án luật. Trong đó có luật Doanh nghiệp (sửa đổi); luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Ngoài ra sẽ trình UBTVQH xem xét, thông qua trong năm 2027 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Nghị quyết của UBTVQH về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028 - 2030.

Lưu ý công tác dự báo, thống kê để không xảy ra thiếu SGK

Chiều cùng ngày, UBTVQH xem xét báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 8.2026. Trình bày báo cáo tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề nhận được quan tâm, lo lắng.

Điển hình là tình trạng thiếu SGK, chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; điều kiện dạy, học; các khoản thu đầu năm học. Hay như vấn đề xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67; thẻ BHYT hết hạn trong khi đã đóng tiền BHYT; ngộ độc thực phẩm…

Đề cập tình trạng thiếu SGK, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Nguyễn Thanh Hải nhận định "chưa bao giờ xảy ra sự cố lớn như lần này", đồng thời lưu ý về công tác dự báo, thống kê để không xảy ra tình huống tương tự.

Vẫn theo bà Hải, thiếu sách khiến học sinh gặp khó khăn trong học tập; phụ huynh bức xúc, mệt mỏi, tốn kém. Thậm chí, qua theo dõi thông tin, bà thấy có hiện tượng trục lợi, gom SGK để nâng giá lên nhiều lần. Bà đề nghị ngoài thống kê số lượng đầu sách còn thiếu thì cần xác định chính xác số lượng học sinh đang bị thiếu sách.

Phát biểu sau đó, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, với những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân như vận hành chính quyền địa phương hai cấp, SGK, bữa ăn học đường... thì quan điểm của Thủ tướng là xử lý đến cùng các vấn đề thuộc thẩm quyền và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm xử lý. Thủ tướng và Phó thủ tướng đã họp với Bộ GD-ĐT để chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng thiếu SGK trước ngày 25.9.