Chuyện tử tế: Hết lòng giúp đỡ học sinh nghèo

Các thành viên nhóm “Lang Thang An Giang” tổ chức vui trung thu cho học sinh nghèo DUY TÂN

Anh Bảo kể, được đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khốn khó, con em trong gia đình nghèo có nguy cơ nghỉ học, năm 2018, anh đứng ra thành lập nhóm thiện nguyện mang tên "Lang Thang An Giang" để vận động giúp đỡ. Nhóm có hơn 20 thành viên, hầu hết là những bạn trẻ, làm việc ở lĩnh vực kinh doanh, nhiếp ảnh…



Mỗi năm, nhóm hỗ trợ hơn 100 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bệnh nghèo cần tiền điều trị… Hiện, nhóm đảm nhận hỗ trợ hằng tháng cho những bệnh nhân chạy thận với chi phí khoảng 300.000 đồng/người. Đồng thời, thực hiện những chương trình định kỳ hằng năm như tổ chức vui trung thu, vui xuân, trao hàng ngàn phần quà cho học sinh nghèo.

Chứng kiến nhiều gia đình khó khăn, con em họ phải nghỉ học hoặc có nguy cơ bỏ học, anh Bảo không đành lòng. Từ đó, anh càng cố gắng kêu gọi giúp đỡ, đến tận nhà vận động cha mẹ để các em được tiếp tục đến trường. "Hầu hết học sinh được nhóm giúp đỡ thường xuyên hoặc hỗ trợ hằng tháng là con của những gia đình từng được nhóm vận động nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Có em nghỉ học 1 - 2 năm, có em gia đình dự định cho nghỉ học. Sau khi hỏi thăm thì biết các em đều học rất giỏi và khát khao đến trường. Thế nên, khi đã giúp được gia đình các em, thành viên trong nhóm quyết tâm lo cho các em trở lại trường, tiếp tục việc học, đứng ra hỗ trợ về học bổng và chi phí hằng tháng", anh Bảo chia sẻ.

Nhóm tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo DUY TÂN

Hằng năm, nhóm thiện nguyện của anh Bảo còn phối hợp với các trường trong tỉnh An Giang thực hiện hoạt động tiếp sức đến trường, giúp đỡ khoảng 50 - 60 học sinh với học bổng trị giá từ 1 - 2 triệu đồng/suất. "Thường thì học bổng dành cho học sinh tiểu học khoảng 1 triệu đồng/suất, THCS 1,5 triệu đồng/suất và THPT là 2 triệu đồng/suất. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ hằng tháng cho 10 em với chi phí từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/em để các em có thể học thêm, học nghề để có việc làm", anh Bảo cho biết.

Là một trong những học sinh nghèo vượt khó, em Nguyễn Thị Kim Vàng, lớp 11C5 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (H.Châu Thành, An Giang) được nhóm "Lang Thang An Giang" giúp đỡ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ làm nghề giăng câu bắt cá nên Vàng đành phải nghỉ học từ đầu năm lớp 11. Đến tháng 5.2023, cha em qua đời trong lúc đi bắt cá. Biết được thông tin, anh Bảo vận động cộng đồng hỗ trợ. Ban đầu, anh định cho Vàng đi học nghề làm tóc, nhưng qua tìm hiểu thì biết em học rất tốt, từng đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn của trường. Do đó, anh đã vận động gia đình cho em đi học trở lại và hỗ trợ chi phí ăn học mỗi tháng.

Một trường hợp khác là em Trịnh Hoàng Yến, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Bình Thạnh Đông (H.Phú Tân, An Giang), cha bỏ mẹ và 3 chị em hơn 6 năm nay. Mẹ em bệnh triền miên không đủ sức lao động, thường xuyên nhập viện. Gia đình thuộc hộ nghèo, Yến vừa đi học vừa làm đồ handmade bằng len, đất sét... để bán kiếm tiền. Em cũng là một trong những hoàn cảnh được nhóm thiện nguyện của anh Bảo hỗ trợ hằng tháng.