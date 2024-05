Chuyện tử tế: Lão nông hiến đất để xây cầu, làm đường

Dù không phải hộ giàu, nhưng khi được chính quyền địa phương vận động hiến đất để xây dựng nhà văn hóa ấp, xây cầu, làm đường nông thôn, ông Phan Minh To không so đo thiệt hơn, tự nguyện hiến cả ngàn mét vuông đất trị giá cả tỉ đồng.



Ông Phan Minh To (phải) trên phần đất hiến để xây dựng cầu mới thông tuyến đường Cầu Đỏ - Bến Luông TRẦN THANH PHONG

Ông To cho biết thấy con em địa phương hằng ngày đi học xa nhà rất vất vả, nhiều cháu phải bỏ học giữa chừng do nhà nghèo, trường xa lại thiếu phương tiện đi lại, không có điểm vui chơi, giải trí khiến ông day dứt. Vì vậy, ông quyết định hiến đất để nhà nước xây cầu, làm đường, xây nhà văn hóa ấp nhằm giúp việc đi lại của các cháu được thuận lợi hơn, đồng thời có điểm vui chơi, giải trí cho bà con trong ấp.

Năm 2022, ông To hiến khoảng 400 m2 đất để mở đường và hơn 200 m2 xây dựng Nhà văn hóa ấp Lộ Xe A. Gần đây, khi H.Hồng Dân có chủ trương đầu tư xây dựng một cây cầu mới để thông tuyến đường Cầu Đỏ - Bến Luông (xã Vĩnh Lộc A), ông To tự nguyện hiến luôn phần đất giáp bờ kênh, với diện tích hơn 100 m2 để địa phương khẩn trương xây dựng cầu mới, kiên cố.

Mới đây, hưởng ứng cao điểm ra quân chiến dịch làm đường giao thông nông thôn - thủy lợi thủy nông nội đồng mùa khô năm 2024, gia đình ông To tiếp tục hiến gần 300 m2 đất trước sân nhà để xã Vĩnh Lộc A mở rộng tuyến lộ nông thôn dài hơn 1.200 m. Hiện, tuyến đường ấp Lộ Xe A được trải bê tông bằng phẳng, rộng rãi, thông thoáng.

Địa phương khẩn trương xây dựng cầu mới thông tuyến đường Cầu Đỏ - Bến Luông trên phần đất do ông To hiến

"Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nên với tôi tấc đất là tấc vàng. Tuy nhiên, nhìn cảnh trẻ con, người lớn cứ mãi đi lại trên con đường nhỏ hẹp, lại trơn trượt vào mùa mưa, nông sản làm ra bị thương lái ép giá, tôi thực sự không đành lòng. Thấy được trách nhiệm của mình, cùng chính quyền địa phương đóng góp một phần để chung tay xây dựng nông thôn mới, khi địa phương vận động mở đường mới, tôi đã tình nguyện hiến đất ngay", ông To chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tôn, ngụ ấp Lộ Xe A, cho biết trước đây đường gần nhà ông To nhỏ hẹp, lại sát mé sông nên có nhiều đoạn thường xuyên xảy ra sạt lở. Có hôm, trời mưa đường trơn trượt khiến các cháu học sinh bị té ngã. Nhiều lần người dân bàn nhau đổ thêm đất đá để đi cho an toàn, thế nhưng chẳng được bao lâu thì đường lại xuống cấp, hư hỏng. Vì thế, cách duy nhất là phải đổ bê tông thì mới sạch đẹp được. Sau khi vận động ông To hiến đất, địa phương tiến hành làm đường bê tông kiên cố. Hiện nay, đường thuận tiện cho bà con đi lại, các cháu học sinh đi học dễ dàng, an toàn.

Ông Trần Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, cho biết việc làm của ông To là nghĩa cử đẹp, là tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngoài hiến đất, gia đình ông còn góp sức, đóng góp kinh phí để cùng chính quyền trực tiếp làm đường, xây cầu… "Gia đình ông To không chỉ là gương điển hình của địa phương trong phát triển kinh tế, làm giàu mà còn là nhân tố tích cực cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu", ông Hùng nói thêm.