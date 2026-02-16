Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Chuyện tử tế ngày 29 tết: Trả lại 80 triệu đồng cho người bán hoa

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
16/02/2026 19:15 GMT+7

Một người dân tốt bụng đã trả lại 80 triệu đồng cho người bán hoa vô tình đánh mất ngày 29 tết. Một câu chuyện ấm lòng về sự tử tế, thắp sáng niềm tin trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Chiều 16.2 (29 tết), Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã trao trả lại 80 triệu đồng cho người bán hoa vô tình bị mất sau khi xác minh và có một người dân tốt bụng tự động giao nộp, tìm trả người mất.

Trước đó, ông Đặng Văn Lắm (48 tuổi, ở xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) sau nhiều ngày bán hoa tết ở chợ mới Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đến khoảng 12 giờ 20 phút 29 tết, sau khi bán hết hoa, ông Lắm không may làm rơi số tiền 80 triệu đồng đựng trong 1 bọc ni lông.

Chuyện tử tế ngày 29 tết: Trả lại 80 triệu đồng cho người bán hoa- Ảnh 1.

Số tiền ông Lắm vô tình bị mất sau khi bán toàn bộ số hoa tết, chuẩn bị về quê

ẢNH: CÔNG AN XÃ LONG THÀNH

Đây là toàn bộ số tiền vốn liếng ông Lắm đã vất vả buôn bán suốt mùa hoa, là thành quả của những ngày thức khuya, dậy sớm, đội nắng, đội mưa với mong muốn có một cái tết đủ đầy hơn cho cả gia đình.

Trong lúc hoang mang và lo lắng, ông Lắm đã đến Công an xã Long Thành trình báo, mong tìm lại được số tiền mà ông bị mất.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Thành đã xác minh, rà soát. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền ông Lắm bị mất đã được công an tìm thấy.

Chuyện tử tế ngày 29 tết: Trả lại 80 triệu đồng cho người bán hoa- Ảnh 2.

Ông Lắm nhận lại toàn bộ số tiền từ người đàn ông giấu tên tốt bụng trước sự chứng kiến của lực lượng công an

ẢNH: CÔNG AN XÃ LONG THÀNH

Cụ thể, một người dân tốt bụng, xin được giấu tên, sau khi nhặt được, đã chủ động giao nộp để công an xã trao trả lại cho ông Lắm.

Khoảnh khắc nhận lại đầy đủ số tiền trong ngày giao thừa là niềm vui không thể diễn tả thành lời đối với ông Lắm, bởi đó không chỉ là tiền vốn liếng, mồ hôi, nước mắt sau bao ngày vất vả buôn bán mà đó còn là cái tết của cả gia đình.

Chuyện tử tế ngày 29 tết: Trả lại 80 triệu đồng cho người bán hoa- Ảnh 3.

Ông Lắm gửi thư cảm ơn Công an xã Long Thành vì đã giúp mình nhanh chóng tìm lại số tiền bị mất

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Số tiền 80 triệu đồng đã được trao trả lại cho chủ cũ, nhưng giá trị để lại còn lớn hơn thế. Giữa khoảnh khắc chuyển giao năm mới, câu chuyện không chỉ là sự may mắn, mà còn là lời khẳng định: Sự tử tế vẫn luôn hiện hữu, sưởi ấm lòng người và làm nên những phép màu có thật giữa đời thường.

