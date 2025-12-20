Thanh Niên và tôi: Tờ báo của niềm tin, ước mơ và sự tử tế

Thanh Niên đồng hành cùng gia đình tôi suốt mấy chục năm

Khi ấy tôi 6 tuổi, mới biết chữ, tôi đã mê mẩn cầm tờ báo Thanh Niên của bố đánh vần từng tiêu đề. Đến tận bây giờ, Thanh Niên vẫn luôn đồng hành cùng tôi và gia đình trong suốt mấy chục năm qua để nhắc nhở, vun đắp về sự tử tế, niềm tin, hiện thực hóa giấc mơ của tôi và cung cấp cho gia đình tôi đầy đủ tin tức quan trọng mỗi ngày.

Ở trong nhà, bố tôi là người luôn nắm rõ thông tin trong nước, chuyện thế giới. Hồi bé tôi đã ngưỡng mộ bố vô cùng vì không biết làm sao bố có thể "biết tuốt" mọi thứ như thế. Rồi một ngày tôi đã phát hiện ra thói quen của bố, và tôi tin rằng, vì thế bố có thể "nắm rõ mọi thứ" trong lòng bàn tay. Ngày nào bố cũng đọc báo. Khác với những nhà hàng xóm xung quanh đặt cố định 1-2 tờ báo, bố tôi luôn tự mình ra sạp báo tìm mua cho mình tờ báo ưng ý. Ngày nào bố cũng mang về 3 tờ báo, lúc báo này, lúc báo kia nhưng luôn có một tờ Thanh Niên.

Có lúc tôi thắc mắc: "Ngày nào bố cũng mua tờ này, sao bố không đặt luôn người ta giao đến?" Bố tôi chỉ cười, xoa đầu tôi và không nói gì. Sau này khi tự mình đi mua báo cho bố tôi mới hiểu cảm giác tự tay mình đến sạp báo, tự tay mình chọn báo là một sự khởi đầu ngày mới vô cùng tuyệt vời.

Từ ngày phát hiện ra "bí mật" của bố tôi bắt đầu đọc báo. Và cũng từ đó tờ báo Thanh Niên là điều tôi ngóng trông mỗi ngày. Tờ báo đã nuôi dưỡng ước mơ viết về những điều tử tế của tôi, giúp tôi nắm bắt được thế giới xung quanh mình mỗi ngày một cách nhanh chóng.

Con gái tôi - thế hệ thứ ba trong gia đình say sưa với Báo Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tờ báo nuôi dưỡng ước mơ viết về những điều tử tế

Một hôm, tôi thấy bạn chia sẻ bài viết được đăng lên Sống đẹp, tôi đã tìm đọc ngay. Tôi vừa ngưỡng mộ bạn, lại như có gì thôi thúc tôi thử sức với cuộc thi này trên Thanh Niên.

Tôi thích viết, thích đọc từ ngày còn nhỏ. Tôi từng ước mơ trở thành giáo viên dạy Văn, rồi ước mơ làm phóng viên, nhà văn, người bán sách... Nhưng giấc mơ con trẻ qua thời gian trưởng thành không phải ai cũng có thể đi đến tận cùng điều mình mong ước ban đầu.

Tôi muốn làm người tử tế, tôi hâm mộ những người tử tế. Tôi từng tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện cho đến khi cuộc sống gia đình, những khó khăn trong cuộc sống nối tiếp khiến tôi chỉ còn biết chú tâm đến nỗi lo cơm áo hằng ngày, học phí cho con.

Tôi đã quên đi ngọn lửa trong lòng mình, quên đi giấc mơ của mình. Nhưng không biết vì sao khi ấy tôi đã quyết mở máy vi tính để viết. Tôi đã không làm thiện nguyện nữa nhưng tôi có thể chia sẻ về những người tốt đang từng ngày cống hiến cho xã hội, lan tỏa những điều tốt đẹp. Tôi có thể dùng con chữ của mình điểm tô cho cho cuộc sống có thêm niềm tin, hy vọng.

Vậy là bài báo đầu tiên của tôi trên Thanh Niên được đăng trên chuyên mục Sống đẹp với tựa đề Nàng thủ lĩnh 'độc tài' đem yêu thương đến mọi người.

Số báo ấy con gái tôi đã mân mê mãi, hết khoe bà lại khoe ông, thậm chí mang đến lớp khoe các bạn. Số báo có bài viết ấy cũng là sự ngưỡng mộ, khâm phục từ tận đáy lòng của tôi đến chị trưởng nhóm tình nguyện nơi tôi đã từng gắn bó khi là sinh viên.

Và cũng từ đó tôi đã mạnh dạn gửi bài đến các chuyên mục khác của báo. Tôi hạnh phúc vì được là một cộng tác viên của Thanh Niên tuy số bài được lên còn chưa nhiều.

Bài viết của tôi là niềm tự hào của con gái tôi ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tờ báo của niềm tin

Khi còn nhỏ, tôi đọc báo vì "thèm" chữ. Tôi thuộc thế hệ 8X, gia đình cũng không có nhiều tiền để mua sách này sách kia cho tôi đọc. Vì thế bất cứ cái gì có chữ tôi đều đọc hết. Bố tôi đọc Thanh Niên vì có những chuyên mục bố rất tâm đắc. Còn tôi lại đọc tất cả những chữ có trên báo không bỏ một chút gì. Ban đầu đọc không hiểu nhiều vì khi ấy tôi còn bé, mới biết chữ. Dần dần tôi bắt đầu thích các tin thời sự nóng hổi, rồi chuyển sang các bài viết đa dạng chủ đề hơn.

Đến bây giờ khi mạng xã hội bùng nổ giữa muôn vàn thông tin cả "tốt" và "xấu" khiến người ta hoang mang về cuộc sống thì tôi lại càng trân trọng Báo Thanh Niên đã giữ cho mình trách nhiệm với xã hội cung cấp những thông tin minh bạch, khách quan, công bằng và tử tế.

Cảm ơn Thanh Niên đã thắp lại giấc mơ ngủ quên trong tôi, cảm ơn Thanh Niên đã là một phần không thể thiếu của gia đình tôi, cảm ơn Thanh Niên đã luôn là một tờ báo chân chính, đúng nghĩa!