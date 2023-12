Chuyện tử tế: Những nông dân đi cất nhà cho người nghèo

Tổ cất nhà tình thương xã An Hòa do ông Nguyễn Văn Hoàng (62 tuổi), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa, khởi xướng thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2011 đến nay. Tổ có 25 thành viên, hầu hết là nông dân, tuổi đời từ 50 đến hơn 70.



Các thành viên tổ cất nhà tình thương xã An Hòa đi tìm mua và đốn cây chở về ráp khung, làm nhà cho người nghèo DUY TÂN

"Vùng sâu, vùng xa còn nhiều hộ dân có cuộc sống khó khăn lắm, gạo ăn bữa sáng phải lo bữa tối. Nhiều căn nhà giống như cái chòi, che tạm bợ bằng lá, bạt ni lông. Tôi không khá giả nhưng có nhà cửa yên ấm. Thấy bà con như vậy chịu không nổi nên tôi đứng ra thành lập tổ cất nhà tình thương để xây tặng những căn nhà tử tế", ông Hoàng chia sẻ.

Hằng ngày, các thành viên trong tổ lên kế hoạch làm việc rồi cùng đi đốn cây đem về bào, đục thành khung, sau đó đưa đến tận nơi dựng nhà. Để có được cây, các thành viên phải đi tìm mua hoặc xin người dân ở vùng xa, rồi dùng ghe chở về. Tuy cực nhọc nhưng ai cũng tâm huyết, mong tìm được cây gỗ chất lượng tốt để cất nhà cho bà con ở lâu hơn.

Theo ông Hoàng, nhờ chọn đúng đối tượng và cất nhà chất lượng nên hoạt động của tổ ngày càng lan tỏa, được nhiều nhà hảo tâm khắp nơi tin tưởng, ủng hộ kinh phí, số lượng nhà cất mỗi năm tăng dần. Trung bình, mỗi năm, tổ cất và bàn giao từ 130 - 150 căn nhà.

Phối hợp nhà hảo tâm cất và bàn giao nhà DUY TÂN

Tiếng lành đồn xa, bà con nghèo tỉnh khác cũng đến xin nhà. Đến nay, tổ đã xây tặng hơn 1.200 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá từ 30 - 50 triệu đồng, cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trong và ngoài tỉnh; đồng thời xây dựng 80 cây cầu bê tông.

Ngoài ra, tổ còn vận động tiền để giúp đỡ bệnh nhân nghèo, tặng xe lắc cho người khuyết tật; tặng tập, sách, đồng phục cho học sinh nghèo đầu năm học; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Các thành viên trong tổ còn thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện và vận động người dân tham gia hiến được 500 đơn vị máu.

Nhiều thành viên trong tổ đều nghèo nhưng dư dả tấm lòng thiện nguyện, mong giúp được người khổ hơn mình. Ông Nguyễn Tâm (67 tuổi) là một trong những người như vậy. Gia đình ông không có đất sản xuất, các con đi làm thuê ở TP.HCM. Hai vợ chồng sống bằng tiền hỗ trợ của con cái, nhưng với ông, việc giúp người là nên làm và cũng để tích đức cho con cháu. Vì vậy, ông ra sức cùng anh em xây nên những căn nhà mơ ước cho bà con nghèo.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Cúc Hoa (40 tuổi, ngụ ấp 1, xã An Hòa) là hộ nghèo nhiều năm liền. Không có nghề nghiệp ổn định, không có ruộng đất, vợ chồng chị đi làm thuê, thu nhập bấp bênh chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Việc cất lại căn nhà đã xuống cấp, dột nát là ước mơ lớn của hai vợ chồng. Vì vậy, khi được hỗ trợ nhà, vợ chồng chị Hoa rất vui mừng. Có được nhà, cả 2 an tâm lo làm ăn để vươn lên thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Sáu (65 tuổi, ngụ xã An Hòa) chia sẻ: Tổ cất nhà tình thương xã An Hòa đã góp phần xóa nhà tre lá tạm bợ, giúp người nghèo có chỗ ở ổn định để vươn lên làm ăn thoát nghèo. Đó là điều bà con nơi đây ai cũng mừng, cũng quý việc làm của họ.