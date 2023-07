Chuyện tử tế: Vợ chồng thầy giáo may tặng đồng phục cho học sinh nghèo

X ÓT XA HỌC SINH MẶC ĐỒNG PHỤC RÁCH ĐI HỌC

Thầy Nguyễn Quốc Hiếu đã 20 năm dạy môn tiếng Anh ở Trường THCS Trường Long (H.Phong Điền, TP.Cần Thơ). Nhiều lần thấy các em học trò nghèo phải mặc đồng phục rách, cũ đến trường, thầy rất xót xa và muốn may đồng phục tặng các em. "Ban đầu, khi nghe nói đến ý tưởng này, vợ tôi rất băn khoăn vì cả 2 không biết may. Nhưng vì quyết tâm làm nên những lúc không đứng lớp, tôi xin mẫu áo của trường rồi lên TP.HCM, đến các tiệm lựa mua vải về mày mò học may", thầy Hiếu kể.

Vợ chồng thầy Nguyễn Quốc Hiếu soạn đồng phục mang tặng học sinh nghèo DUY TÂN

Sau một thời gian tự học, đến năm 2018 vợ chồng thầy Hiếu đã rành nghề may. Thầy quyết định mua sắm máy, mở cơ sở may đồng phục và bắt đầu hỗ trợ học sinh nghèo. Cũng từ năm đó, thầy quyết định nghỉ việc để tập trung kinh doanh cùng vợ.

Theo thầy Hiếu, một bộ đồng phục mới có giá từ 100.000 - 120.000 đồng. Mỗi đợt nhập học phụ huynh phải chi nhiều khoản, nên việc hỗ trợ đồng phục cũng phần nào giúp giảm gánh nặng cho những gia đình khó khăn. "Đối với những gia đình khá giả, việc mua cho con em vài bộ đồng phục đến trường không khó. Nhưng với những gia đình lao động nghèo ở miệt vườn miền Tây thì đây là một khoản tiền không nhỏ, trong khi vào năm học đủ thứ phải lo. Từ khi chương trình này được phát động, nhiều em không còn phải mặc đồng phục rách đến trường nữa", thầy Hiếu nói. Mỗi năm, vợ chồng thầy Hiếu hỗ trợ hơn 100 bộ đồng phục cho học sinh nghèo. Ngoài ra, thầy còn hỗ trợ tập vở, sách cũ, đóng bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Bà Lương Trúc Phương (42 tuổi, vợ thầy Hiếu) kể: "Khi mở xưởng may, chúng tôi thông báo hỗ trợ đồng phục cho các em bằng chính nghề của mình. Vợ chồng tôi rất vui vì đã góp phần giúp các em có thêm động lực để theo đuổi việc học".

Vợ thầy Hiếu trao tặng đồng phục cho học sinh vượt khó học giỏi

H ẾT LÒNG VÌ NGƯỜI NGHÈO

Ngoài việc hỗ trợ đồng phục cho các em học sinh, hằng tháng vợ chồng thầy Hiếu còn tặng hàng trăm phần nhu yếu phẩm, gạo, mì gói (trị giá hơn 200.000 đồng/phần); tổ chức phát từ 500 - 700 phần cơm chay vào ngày rằm cho bà con lao động nghèo. "Các phần quà được cho vào từng bọc, kèm theo bao gạo, rồi anh Hiếu chở đến nhà những người già yếu, neo đơn, bệnh tật để tặng. Nhiều người khó khăn đến nhận trực tiếp tại cơ sở, ngoài ra các thầy cô làm thiện nguyện ở địa phương cũng đến xin chở đi trao cho những hoàn cảnh cần hỗ trợ", bà Phương cho biết. Dự định sắp tới vợ chồng thầy Hiếu sẽ mở điểm bán đồng phục, trong đó có quầy quần áo, dụng cụ 0 đồng để hỗ trợ học sinh nghèo và người dân khó khăn trên địa bàn.

Thầy Nguyễn Nhựt Tân, giáo viên Trường tiểu học TT.Phong Điền 1 (H.Phong Điền), cho biết từ lâu nay đã đồng hành với thầy Hiếu trong việc hỗ trợ đồng phục cho học sinh nghèo. Thầy Tân phụ trách việc rà soát, lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn để thầy Hiếu tặng đồng phục cho các em.

Em Đoàn Thiên Hương, học sinh lớp 3B Trường tiểu học TT.Phong Điền, chia sẻ: "Được nhận đồng phục mới, em mừng lắm vì có quần áo mới để đi học, cha mẹ đỡ vất vả kiếm tiền mua quần áo cho em". Còn cô Bích Nhi, giáo viên dạy mầm non tại một trường trên địa bàn, cho biết cơ sở may của vợ chồng thầy Hiếu là địa điểm cô thường lui tới để xin những phần quà hỗ trợ người nghèo khó, giúp họ phần nào vượt qua lúc thắt ngặt.