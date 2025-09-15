Chuyện về gia đình ‘tướng Thanh - tướng Vịnh’

ẢNH: NXB

Tác phẩm Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (do cố thượng tướng - GS-TS Nguyễn Chí Vịnh chủ biên) là những trang viết cảm xúc về vị tướng tài ba Nguyễn Chí Thanh. Thông qua những mẩu chuyện kể lại từ đồng đội, nhân chứng và những người từng gắn bó, cuốn sách đã tái hiện một con người vừa vĩ đại trong chiến công, vừa gần gũi trong đời thường. Mỗi câu chuyện trong sách như một lát cắt nhỏ nhưng giàu sức gợi mở, tôn vinh nhân cách, tấm gương lãnh đạo và tình yêu thương dành cho nhân dân, chiến sĩ của một đại tướng mẫu mực.

Hồi ký Hành trình vì hòa bình của cố thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là góc nhìn của chính người trong cuộc. Ông kể lại chặng đường đầy gian nan của lực lượng gìn giữ hòa bình "mũ nồi xanh" VN - từ những bước dò đường đầu tiên đến những nhiệm vụ nhiều thử thách tại châu Phi. Đây là những dòng hồi ức chân thật, phản ánh quá trình Quân đội Nhân dân VN tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ. Mỗi câu chuyện kể giúp độc giả thấu cảm sự hy sinh thầm lặng và tinh thần đoàn kết không biên giới của người chiến sĩ "mũ nồi xanh" VN, cùng nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn quân để hiện thực hóa chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Thông qua sách, tác giả còn gửi gắm niềm tin, trách nhiệm với hòa bình và truyền cảm hứng đến mọi người, đặc biệt là giới trẻ, thanh niên quân đội. Đây cũng là "đứa con tinh thần" tâm huyết mà thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ấp ủ từ lâu, vừa kịp hoàn thiện trước khi ông qua đời, trở thành dấu mốc văn hóa - lịch sử trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng VN.

ẢNH: NXB

Những cánh thư ra Bắc vào Nam tập hợp 73 bức thư của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình, viết trong gần 20 năm (từ năm 1948 - 1967), kể từ kháng chiến chống Pháp đến những năm chống Mỹ ác liệt. Phần lớn là thư ông gửi cho vợ - bà Nguyễn Thị Cúc, xen lẫn vài bức gửi cho các con và thư từ hồi âm. Các bức thư được viết bằng văn phong ngắn gọn, giản dị, chứa chan tình cảm, tái hiện sinh động đời sống, xã hội và tình cảm gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong những năm tháng kháng chiến, vừa mang giá trị lịch sử, vừa giàu tính nhân văn. Nội dung thư còn nhắc đến nhiều cán bộ cấp cao của Quân đội Nhân dân VN - những người đã tạo dấu ấn đậm nét trong lịch sử dân tộc. Đặc biệt, sách kèm theo hình ảnh chụp một số bức thư và những bức ảnh của Đại tướng cùng người thân, góp phần giúp tác phẩm thêm gần gũi, sinh động.

Cuốn Nguyễn Chí Thanh - những góc nhìn từ hậu thế (Bùi Chí Trung và nhóm tác giả) hướng đến độc giả muốn khám phá về lịch sử. Cuốn sách phản ánh lịch sử đất nước trong thời kỳ chiến tranh, thông qua số phận một con người cụ thể, bằng những cách tiếp cận khác, và hơn nữa là với cảm xúc của những niềm vui và nỗi buồn có thật. Bìa sách sử dụng hình ảnh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh phác họa bằng những nét chì mộc mạc, với tông đen trắng tạo cảm giác hoài niệm, làm bật lên chân dung vị đại tướng với nụ cười đôn hậu và phương châm sống giàu tình nghĩa - một hình mẫu lý tưởng cho lối sống cao đẹp trong thời đại Hồ Chí Minh.



