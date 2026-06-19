'Chuyện với Thanh' sai sự thật: Đình chỉ hoạt động NXB 2 tháng, phạt 100 triệu đồng

NXB Hội Nhà văn vừa bị Cục Xuất bản, In và Phát hành xử phạt vi phạm hành chính do xuất bản cuốn Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng có nội dung sai sự thật ở mức độ rất nghiêm trọng, theo quyết định ban hành ngày 15.6.2026.

Cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng bị thu hồi và tiêu hủy ẢNH: NXB HỘI NHÀ VĂN

Văn bản nêu hành vi cụ thể: xuất bản phẩm Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng (tác giả Nguyễn Thành Nam, số lượng in: 9.700 bản) có một số chi tiết sai sự thật rất nghiêm trọng. Đó là: Thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; Ngôn ngữ thể hiện không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Đình chỉ hoạt động, phạt tiền, thu hồi tiêu hủy Chuyện với Thanh

Theo quyết định xử phạt, NXB Hội Nhà văn chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền 100 triệu đồng.

NXB cũng phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, NXB Hội Nhà văn buộc phải làm 2 việc. Thứ nhất, thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số lượng xuất bản phẩm Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng đã in, thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. Thứ hai, NXB buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này.

Trước đó, ngày 4.6.2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã yêu cầu NXB Hội Nhà văn đình chỉ phát hành, thu hồi toàn bộ số sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng trên thị trường; đồng thời có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi, ngăn chặn việc phát hành cuốn sách và đề nghị hệ thống thư viện không đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc.