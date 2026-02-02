Chuyến xe Tết sum vầy 2026 sẵn sàng lăn bánh

Gác bôn ba, về nhà đón t ết

Giữa nhịp sống tất bật của TP.HCM những ngày cận tết, có những con người đang chuẩn bị rời thành phố, mang theo hành trang không chỉ là quà tết hay hành lý cá nhân, mà còn là những câu chuyện rất riêng của một năm đã qua. Với họ, Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 không chỉ là hành trình trở về quê, mà là dấu mốc để tạm khép lại những vui buồn, được phép dừng lại sau một năm bôn ba.

Với Minh Anh, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM, 2025 là một năm đáng nhớ khi cô vừa cân bằng giữa đi làm và điểm số để đạt học bổng. "Một năm qua khá áp lực, nhưng khi cầm vé xe về nhà, mình thấy mọi thứ như được khép lại gọn gàng. Bây giờ điều mình muốn làm nhất là lên xe về nhà với ba mẹ", Minh Anh chia sẻ.

Ai cũng mong muốn được khép lại một năm cũ bằng hành trình trở về nhà

Trong khi đó, đối với Thế Bảo - sinh viên vừa tốt nghiệp thì: "Một năm qua ai cũng bận theo cách riêng. Nhưng khi cầm vé xe về nhà, tự nhiên thấy mọi thứ có thể gác lại sau tết". Với bạn, năm qua khép lại với nhiều sự thay đổi bằng việc hoàn thành chương trình học và chuẩn bị bước sang giai đoạn mới sau khi ra trường: "Chưa biết năm tới công việc sẽ thế nào, nhưng được về nhà ăn tết sau khi vừa tốt nghiệp là cảm giác rất nhẹ lòng".

Còn với chị Tuyết, người lao động tự do tại TP.HCM, mang theo nhiều trăn trở hơn khi quê nhà vừa trải qua đợt mưa lũ khiến kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Tết này cũng không sắm sửa nhiều, chỉ cần được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình là được. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là tất cả đều mong được khép lại một năm cũ bằng hành trình trở về nhà.

Tết sum vầy 2026 sẵn sàng xuất phát

Song song với sự háo hức chờ ngày khởi hành của sinh viên và người lao động, công tác chuẩn bị cho Lễ tiễn Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM cơ sở 2 cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Khu vực sân khấu được trang trí theo tinh thần xuân ấm áp, gần gũi, như một lời chào trước giờ lên đường. Công tác rà soát, phát vé được đẩy nhanh để đảm bảo đúng tiến độ, giúp người tham gia yên tâm chuẩn bị cho hành trình trở về.

Bên cạnh đó, những phần quà nhỏ từ Công ty Acecook Việt Nam cũng đã sẵn sàng để gửi tặng tại lễ tiễn, như một lời chúc năm mới giản dị nhưng trọn vẹn, tiếp thêm sự ấm áp cho người xa quê trước khoảnh khắc rời thành phố. Đây là lần thứ 5, Công ty Acecook Việt Nam đồng hành cùng Báo Thanh Niên, phối hợp tổ chức chương trình.

Gác lại một năm với đủ đầy những niềm vui lẫn nỗi lo, chuyến xe lăn bánh cũng là lúc người ta cho phép mình tạm dừng để bước sang một chặng mới. Dù năm cũ trôi qua trong thuận lợi hay biến động, hành trình trở về vẫn mang theo hy vọng về một năm mới bình an, đủ đầy và hạnh phúc hơn. Khi bánh xe hướng về quê nhà, tết không chỉ là điểm đến, mà còn là khởi đầu cho những dự định mới, từ nơi ấm áp nhất là gia đình.