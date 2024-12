Chuyến xe ‘Tết sum vầy’ hoàn thành giai đoạn đầu, chờ ngày lăn bánh

Chuyến xe nghĩa tình đã đi được nửa chặng đường

Hơn 2.000 lượt đăng ký, gần 1.000 vé đã có chủ, chuyến xe mùa xuân "Tết sum vầy" chỉ còn đợi ngày lăn bánh, đưa những người xa xứ về quê đoàn viên dịp Tết. Trong những ngày này, tại Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP.HCM không khí luôn nhộn nhịp từ sáng đến chiều, đông đúc người vô người ra làm thủ tục nhận vé. Thời tiết ngoài trời nóng nực cũng không làm vơi đi niềm vui sướng trên khuôn mặt của những người chẳng bao lâu nữa sẽ được đoàn tụ cùng gia đình sau một năm vất vả học tập, mưu sinh xứ người. Có bác công nhân vừa nhận vé xong đã gọi điện về khoe với cả nhà ở quê, niềm hạnh phúc cảm nhận được ở cả hai đầu điện thoại. Có cụ bà nhìn chăm chú vào tấm vé rồi cẩn thận gấp gọn bỏ trong túi. Chỉ là một tấm vé nhưng lại mang theo cả một sự mong chờ sum vầy, ước vọng được đoàn viên to lớn.

Niềm hạnh phúc của các bạn sinh viên khi cầm tấm vé trên tay

Sinh viên và người lao động được duyệt hồ sơ, khi đến nhận vé cần mang theo các giấy tờ quan trọng đã được Ban tổ chức lưu ý. Thời gian nhận vé trực tiếp, sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút và chiều từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút kể cả thứ bảy và chủ nhật. Đối với người lao động cần in, điền đơn đề nghị đã được Ban tổ chức cung cấp, mang theo CCCD/ Căn cước bản chính và bản sao khi nhận vé. Đối với học sinh cần in, điền đơn đề nghị đã được Ban tổ chức cung cấp, mang theo giấy Khai sinh, trích lục khai sinh/ Thẻ học sinh/ Giấy thông báo mã định danh cá nhân bản sao khi nhận vé. Đối với sinh viên cần in, điền đơn đề nghị đã được Ban tổ chức cung cấp, mang theo CCCD/ Căn cước bản chính và bản sao thẻ sinh viên khi nhận vé.

Sẵn sàng lăn bánh đưa người dân về quê đón tết

Năm nay, chuyến xe mùa xuân mang mã hiệu "Tết sum vầy - Xuân hạnh phúc" được dự kiến sẽ khởi hành vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 20.1.2025 (nhằm ngày 21.12 Âm lịch) tại Sân 4A, Nhà văn hóa Thanh Niên (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM). Hành trình của chuyến xe mùa xuân sẽ đưa người con xa xứ về các điểm trạm: Đắk Lắk, Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Người đăng ký có thể di chuyển về tỉnh xa hơn liền kề trong trường hợp điểm đến mình mong muốn đã hết chỗ.

Bên cạnh lễ tiễn được tổ chức với nhiều tiết mục văn nghệ cùng các hoạt động khác, còn có phần quà đến từ nhãn hàng Acecook được gửi tặng tận tay mọi người thay lời chúc thượng lộ bình an, năm mới phát tài. Đối với Acecook Việt Nam, giá trị của thương hiệu "Cook Happiness" được thể hiện qua ba chữ "happy" (hạnh phúc): Happy Customers (Khách hàng Hạnh phúc), Happy Employees (Nhân viên Hạnh phúc) và Happy Society (Xã hội Hạnh phúc). Trong đó, với "Happy Society", chuyến xe mùa xuân "Tết sum vầy" chính là một trong những hoạt động tiêu biểu với nỗ lực mang đến hạnh phúc cho toàn xã hội thông qua những hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Chương trình chuyến xe mùa xuân "Tết sum vầy - Xuân hạnh phúc 2025" được tổ chức bởi Báo Thanh Niên kết hợp với Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP.HCM với sự đồng hành nhiều năm liên tiếp của nhãn hàng Acecook Việt Nam. Chương trình đã truyền đi thông điệp tích cực về niềm tin yêu, hy vọng sau một năm dài với nhiều lo toan về kinh tế vẫn còn đó tình người ấm áp, đùm bọc sẻ chia nhau. Chuyến xe xuân nghĩa tình đã chở không biết bao nhiêu hành khách về nhà an toàn, chở theo cả niềm tin, niềm mong ngóng đợi chờ, niềm hy vọng đoàn viên, đi qua hàng ngàn cây số khắp nẻo đường Tổ quốc.