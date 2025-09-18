Chuyến xe X KienlongBank: Lan tỏa thanh toán số tại Cần Thơ

Trong thời gian ngắn, với sự tham dự của hơn 300 khách hàng, sự kiện đã mang đến không gian trải nghiệm thanh toán số đầy sôi động, khẳng định cam kết của ngân hàng trong hành trình đổi mới, phụng sự cộng đồng và tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Khách hàng được trải nghiệm những sản phẩm dịch vụ số của KienlongBank.

Chuyến xe X mang đến hàng loạt sản phẩm & dịch vụ số nổi bật

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức sự kiện đã trở nên náo nhiệt. Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, hơn 300 khách hàng tham dự nhanh chóng lấp đầy các khu vực check-in, photobooth và gian hàng trải nghiệm. Khu vực photobooth với thiết kế trẻ trung, hiện đại trở thành điểm dừng chân hấp dẫn để người dân lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ.

Đặc biệt, minigame tương tác ‘Vũ trụ Kiloba’ đã khuấy động bầu không khí với sự tham gia sôi nổi của đông đảo khách hàng. Trò chơi vừa mang tính giải trí, vừa khéo léo truyền tải kiến thức tài chính và giới thiệu các dịch vụ ngân hàng dưới hình thức ‘game hóa’, giúp người chơi tiếp cận thông tin một cách tự nhiên, hào hứng.

Đông đảo khách hàng check-in tại gian hàng Chuyến xe X

Điểm nhấn của Chuyến xe X tại Cần Thơ nằm ở việc mang đến các sản phẩm tài chính số được thiết kế theo nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng địa phương .

Với giới trẻ và sinh viên, ứng dụng KienlongBank Plus được quan tâm nhiều hơn cả nhờ sự tiện lợi và giao diện hiện đại. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, các bạn sinh viên có thể mở tài khoản trực tuyến ngay tại sự kiện, nhận số tài khoản đẹp và sử dụng dịch vụ ngân hàng số mà không phải đến quầy. Ngoài ra, KienlongBank Plus còn tích hợp nhiều tính năng quản lý chi tiêu thông minh, cho phép theo dõi dòng tiền ra - vào, đặt hạn mức chi tiêu, và thanh toán hóa đơn học phí, điện nước hay mua sắm online chỉ trong vài giây. Phương Thảo - sinh viên năm hai Đại học Cần Thơ - hào hứng chia sẻ: ‘Em bất ngờ vì mở tài khoản quá nhanh, chỉ vài phút là hoàn tất. Giao diện ứng dụng thân thiện, dễ dùng, lại có nhiều tiện ích như thanh toán QR, chuyển tiền miễn phí. Với sinh viên tụi em, việc không cần dùng tiền mặt mỗi ngày thực sự rất tiện’.

Với các tiểu thương và hộ kinh doanh tham gia sự kiện, bộ đôi PayBox và MyShop thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi tính thiết thực trong hoạt động buôn bán. PayBox - thiết bị chấp nhận thanh toán QR nhỏ gọn - giúp khách hàng chỉ cần quét mã, tiền sẽ vào tài khoản ngay lập tức, hạn chế tối đa rủi ro giữ nhiều tiền mặt và tiết kiệm thời gian kiểm đếm. Trong khi đó, MyShop đóng vai trò như một ‘trợ lý kinh doanh’, hỗ trợ ghi nhận đơn hàng, quản lý thu chi, báo cáo doanh thu theo ngày/tháng ngay trên điện thoại. Chị Thanh Mai - một tiểu thương tại chợ Cần Thơ - cho biết: ‘Từ trước đến giờ tôi quen cầm tiền mặt, nhưng hôm nay trải nghiệm PayBox thấy quá tiện. Khách quét mã là tôi nhận tiền ngay, không còn lo mất tiền lẻ hay nhầm lẫn. Còn MyShop thì giúp tôi kiểm soát doanh thu mỗi ngày, dễ dàng biết hôm nay bán lời bao nhiêu, không phải ghi chép thủ công nữa. Tôi chắc chắn sẽ đăng ký để áp dụng cho cửa hàng’.

Ngoài ra, các dòng thẻ KienlongBank với nhiều ưu đãi và tính năng linh hoạt cũng được giới thiệu, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số, phục vụ đa dạng nhu cầu từ thanh toán không tiền mặt, tiết kiệm cho đến các tiện ích đời sống và kinh doanh.

‘Sắc xanh KienlongBank’ phủ sóng Tây Đô

Không chỉ dừng lại ở phạm vi sự kiện, hình ảnh Chuyến xe X còn gắn liền với nhịp sống của thành phố. Chiếc xe mang sắc xanh đặc trưng nổi bật khi di chuyển qua những địa danh biểu tượng như: cầu Cái Răng, chợ cổ Cần Thơ hay bến Ninh Kiều. Sự xuất hiện này vừa mang tính biểu tượng, vừa thể hiện khát vọng của KienlongBank trong việc đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội miền Tây.

Giữa lòng Tây Đô náo nhiệt, sắc xanh KienlongBank hiện diện từ cổng chào, sân khấu, booth trải nghiệm cho đến từng món quà trên tay khách tham dự. Những mảng màu đồng nhất nổi bật giữa quảng trường đông đúc không chỉ tạo nên diện mạo chuyên nghiệp, mà còn khiến thương hiệu trở nên gần gũi, dễ ghi nhớ trong mắt người dân Cần Thơ.

Chuyến xe X của KienlongBank di chuyển qua nhiều địa danh của TP Cần Thơ.

Sự kiện tại Cần Thơ là điểm dừng chân thứ hai trong hành trình ‘Chuyến xe X - Kết nối tự hào’, sau thành công tại Rạch Giá. Đây không chỉ là chương trình tri ân, mà còn là cú hích quan trọng trong chiến lược số hóa của KienlongBank: đẩy mạnh trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng mạng lưới khách hàng và lan tỏa thông điệp đổi mới, phụng sự cộng đồng.

Thông qua Chuyến xe X, KienlongBank muốn đưa các sản phẩm số hóa đến gần hơn với từng nhóm khách hàng địa phương, từ ứng dụng ngân hàng di động tiện lợi cho sinh viên, giải pháp thanh toán QR và quản lý bán hàng dành cho tiểu thương, đến hệ sinh thái thẻ với nhiều ưu đãi cho nhu cầu mua sắm và tiêu dùng hiện đại. Trải nghiệm số không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tăng tính an toàn trong giao dịch, mà còn thúc đẩy hình thành thói quen thanh toán không tiền mặt trong cộng đồng.

Không đơn thuần là một sự kiện tri ân, chương trình Chuyến xe X còn thể hiện tinh thần 30 năm bền bỉ của KienlongBank: năng động - đổi mới - gắn kết cộng đồng. Mỗi điểm dừng vừa là nơi hội tụ khách hàng, vừa là cơ hội giúp Ngân hàng gieo những ‘hạt mầm’ tri thức tài chính số, xây dựng niềm tin và khẳng định triết lý ‘lấy khách hàng làm trọng tâm’.

Từ Cần Thơ, Chuyến xe X sẽ tiếp tục lăn bánh đến nhiều tỉnh thành khác, mang theo khát vọng đồng hành cùng sự phát triển của người dân và thúc đẩy thói quen thanh toán hiện đại trên khắp cả nước.