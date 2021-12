CIA bị cáo buộc đứng sau thí nghiệm gây tranh cãi trên trẻ mồ côi

Đài RT ngày 29.12 đưa tin một bộ phim tài liệu mới được công chiếu chứa nội dung cáo buộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã hỗ trợ việc thực hiện các thí nghiệm bí mật về bệnh tâm thần phân liệt trên 311 trẻ em Đan Mạch vào đầu những năm 1960. Nhiều trẻ trong số đó được nhận nuôi hoặc sống trong các trại mồ côi.

Theo phim tài liệu The Search for Myself (tạm dịch: Tìm lại bản thân) của Đài phát thanh Đan Mạch, CIA hỗ trợ các thí nghiệm tại Bệnh viện Thành phố Copenhagen. Các thí nghiệm này được thực hiện nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa bệnh tâm thần phân liệt và yếu tố di truyền hoặc môi trường.

Ông Per Wennick, người tuyên bố mình đã tham gia vào các thí nghiệm khi còn nhỏ, nói đã bị đặt trên một chiếc ghế, bị quấn các điện cực vào người và buộc phải nghe những tiếng động lớn, chói tai. Mục đích của bài thí nghiệm được cho là để kiểm tra xem đứa trẻ đó có các đặc điểm của bệnh tâm thần hay không.

“Thí nghiệm đó rất khó chịu. Đây không chỉ là câu chuyện của tôi mà còn là câu chuyện của nhiều đứa trẻ khác”, ông Wennick nói về những gì mình đã trải qua.





Theo ông Wennick và Cục Lưu trữ Quốc gia Đan Mạch, dự án được đồng tài trợ bởi một dịch vụ y tế Mỹ. Dịch vụ này nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Sinh thái Con người, được vận hành đại diện cho CIA.

Những đứa trẻ trong nghiên cứu không được cho biết các thí nghiệm nhằm mục đích gì. Năm 1977, bác sĩ tâm thần người Đan Mạch Find Schulsinger đã công bố một luận văn trình bày chi tiết về nghiên cứu này.

Theo Đài DR của Đan Mạch, ông Per Wennick đã cố gắng liên lạc với CIA để tìm hiểu về thí nghiệm nhưng không nhận được câu trả lời. CIA chưa phản hồi về các cáo buộc được đưa ra trong phim tài liệu trên.