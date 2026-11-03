'Clayface' trở thành phim kinh dị 'body horror' có doanh thu cao nhất lịch sử

Sau cuối tuần thứ hai ngoài rạp, Clayface tiếp tục duy trì doanh thu khả quan. Thành công của bộ phim cho thấy khán giả vẫn dành sự quan tâm đáng kể cho những tác phẩm body horror được đầu tư chỉn chu về nội dung lẫn hình ảnh.

Với doanh thu đạt 83 triệu USD, Clayface trở thành bộ phim body horror thuần túy có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Ảnh: Reuters

Clayface mở ra tiềm năng mới cho dòng phim body horror

Kết quả này đồng thời cho thấy thị trường dành cho dòng phim kinh dị khai thác sự biến đổi hình dạng của cơ thể con người đang có những dấu hiệu khả quan. Clayface là dự án do James Watkins đạo diễn, với Tom Rhys Harries đảm nhận vai chính Matt Hagen. Kịch bản do Mike Flanagan và Hossein Amini chấp bút. Theo giới thiệu chính thức từ DC Studios, Matt Hagen vốn là một chàng trai xuất thân từ đường phố Gotham trước khi trở thành ngôi sao đang lên tại Hollywood. Cuộc đời anh thay đổi sau khi bị một ông trùm tội phạm khiến gương mặt biến dạng nghiêm trọng. Một phương pháp điều trị thử nghiệm giúp Matt Hagen lấy lại diện mạo, nhưng đồng thời khiến cơ thể và tâm trí anh dần mất kiểm soát.

Thay vì đi theo cấu trúc quen thuộc của một phim siêu anh hùng, Clayface được xây dựng như một tác phẩm kinh dị hạng R, đặt yếu tố body horror vào trung tâm câu chuyện. Những biến đổi ngày càng cực đoan trên cơ thể Matt Hagen vừa là nguồn gốc của nỗi kinh hoàng, vừa phản ánh quá trình nhân vật đánh mất danh tính và nhân tính. Đây cũng là hướng đi khá khác biệt của DC Studios khi đưa một nhân vật truyện tranh vào không gian của dòng phim kinh dị biến đổi cơ thể.

Thành tích phòng vé của Clayface đặc biệt đáng chú ý khi đặt cạnh The Substance (2024), tác phẩm từng nắm giữ kỷ lục là bộ phim body horror có doanh thu cao nhất lịch sử. Clayface mở màn với khoảng 24 triệu USD tại Bắc Mỹ và 43 triệu USD trên toàn cầu. Đến cuối tuần thứ hai, Variety ghi nhận bộ phim đã thu khoảng 83 triệu USD trên toàn thế giới, trong đó hơn 44 triệu USD đến từ thị trường Bắc Mỹ. Kinh phí sản xuất của phim được ước tính ở mức khoảng 40 đến 44 triệu USD.

Trong khi đó, The Substance kết thúc hành trình phòng vé với khoảng 77,3 triệu USD toàn cầu. Như vậy, chỉ sau khoảng hai tuần phát hành rộng rãi, Clayface đã vượt doanh thu toàn cầu của bộ phim do Coralie Fargeat đạo diễn khoảng 5 đến 6 triệu USD. Con số của Clayface vẫn có thể tiếp tục tăng do phim còn đang trong quá trình phát hành tại rạp.