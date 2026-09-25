Johnny Depp trở lại Hollywood với phim kinh dị

Hãng Lionsgate vừa chính thức phát hành trailer cho Day Drinker, bộ phim kinh dị do Marc Webb đạo diễn. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Johnny Depp, Penélope Cruz và nữ diễn viên trẻ Madelyn Cline...

Theo Variety, bộ phim dự kiến ra mắt khán giả tại các rạp chiếu từ ngày 26.3.2027.

Tài tử Johnny Depp trong tạo hình mới đầy bí ẩn của bộ phim Day Drinker Ảnh: Chụp màn hình trailer phim

Day Drinker xoay quanh câu chuyện của một nữ pha chế làm việc trên du thuyền riêng do Madelyn Cline thủ vai. Cuộc sống của cô bắt đầu chao đảo khi chạm mặt vị khách bí ẩn do Johnny Depp đảm nhận. Cả hai nhanh chóng rơi vào vòng xoáy rắc rối liên quan đến một trùm tội phạm do Penélope Cruz đóng, mở ra những mối liên kết chằng chịt mà không ai có thể lường trước.

Trong đoạn trailer mang màu sắc rùng rợn, Johnny Depp xuất hiện với tạo hình tóc bạc phong trần. Nam tài tử cất giọng đe dọa đầy ma mị: "Câu chuyện của tôi sao? Có lẽ đó là một màn trả thù. Hoặc biết đâu còn tồi tệ hơn thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả chỉ là một câu chuyện ma? Hay tôi chỉ đơn thuần là một kẻ say xỉn giữa ban ngày?".

Cánh cửa trở lại kinh đô điện ảnh của Johnny Depp

Theo Variety, Day Drinker đánh dấu một trong những dự án lớn đầu tiên của Hollywood hậu thuẫn cho màn trở lại của Johnny Depp sau vụ kiện ồn ào với vợ cũ Amber Heard vào năm 2022. Ngoài tác phẩm này, tài tử còn góp mặt trong dự án Ebenezer của hãng Paramount, dự kiến ra rạp vào tháng 11 tới.

Tờ The Independent nhận định, những dự án này là tín hiệu cho thấy Hollywood đang dần mở lòng trở lại với nam tài tử từng có quãng thời gian bị xem là "thuốc độc phòng vé". Ít ai nhớ rằng, trước khi trở thành biểu tượng toàn cầu với vai diễn thuyền trưởng Jack Sparrow, Depp từng chật vật tìm chỗ đứng dù góp mặt trong hàng loạt tác phẩm nghệ thuật danh tiếng. Chính loạt phim Cướp biển vùng Caribbean, với tổng doanh thu cán mốc 4,5 tỉ USD, đã đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp.

Sau giai đoạn khủng hoảng pháp lý khiến anh mất vai trong Fantastic Beasts và bị Disney quay lưng, Depp chỉ tham gia vài dự án nhỏ tại châu Âu như Jeanne du Barry (2023). Nhưng hiện tại, thế cờ đã đổi khác. Theo The Independent, nhà sản xuất lừng danh Jerry Bruckheimer mới đây xác nhận đang trong quá trình thương thảo để đưa Johnny Depp tái xuất với vai Jack Sparrow trong phần 6 của chuỗi phim cướp biển. Dù từng cay đắng tuyên bố sẽ không quay lại ngay cả khi được trả 300 triệu USD (khoảng 7.800 tỉ đồng), khả năng hợp tác giữa anh và Disney đang lớn hơn bao giờ hết trong bối cảnh Hollywood "khát" những ngôi sao đủ sức gánh vác phòng vé.

Cùng với Day Drinker, sự trở lại của Depp không chỉ là một bước đi nghệ thuật mà còn là canh bạc lớn của các hãng phim nhằm kiểm chứng sức hút của nam tài tử sau nhiều năm gián đoạn.

Johnny Depp và bạn diễn Orlando Bloom tại buổi ra mắt Cướp biển vùng Caribbean: Chiếc rương tử thần ở Mỹ vào năm 2006 ẢNH: AFP

Dàn sao hội tụ Day Drinker

Bên cạnh sự tái xuất của Depp, Day Drinker cũng đánh dấu màn tái hợp đáng chú ý giữa anh và minh tinh Penélope Cruz kể từ sau Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides. Variety cho biết đây là dự án lớn đánh dấu sự trở lại của Cruz với thị trường phim Hollywood sau một năm 2026 bùng nổ ở mảng phim độc lập qua các tác phẩm La Bola Negra, The Invite và Bunker.

Đối với Madelyn Cline, đây là dự án điện ảnh đầu tiên của cô sau khi hoàn thành chuỗi phim truyền hình Outer Banks trên nền tảng Netflix, series đình đám đã đưa tên tuổi của Cline bước lên đỉnh cao từ năm 2020 và vừa khép lại ở mùa thứ 5 vào tháng 8 vừa qua.

Theo thông tin công bố trên Variety, Day Drinker do Basil Iwanyk, Erica Lee, Adam Kolbrenner, Zach Dean và Nathan Kahane chịu trách nhiệm sản xuất. Đội ngũ giám đốc sản xuất của phim gồm đạo diễn Marc Webb cùng Dan Friedkin, Micah Green, Daniel Steinman, Stephen Deuters, Jason Forman, Sam Sarkar, Eric Sherman, Sarah Hong, Scott LaStaiti, Adrián Guerra và Xavier Parache.