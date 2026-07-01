Cara Delevingne thừa nhận từng yêu vợ cũ Johnny Depp

Cara Delevingne đang làm rõ những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ giữa cô với Amber Heard. Trước đó, siêu mẫu từng bị Johnny Depp cáo buộc có quan hệ tình cảm với vợ cũ của anh. Tuy nhiên, Cara Delevingne cho rằng ngôi sao Cướp biển vùng Caribbean đã hiểu sai về sự gắn bó thân thiết giữa cô và Amber Heard.

Sau khi Amber Heard và Johnny Depp ly hôn, Cara Delevingne thừa nhận cô và nữ diễn viên đã có mối quan hệ tình cảm Ảnh: AFP

"Tôi nghĩ anh ấy gần như phát điên vì ghen tuông", Cara Delevingne chia sẻ với Louis Theroux trong tập phát sóng ngày 29.6 của chương trình Louis Theroux Podcast. Cô khẳng định "vào thời điểm đó, chưa có chuyện gì xảy ra".

Cara Delevingne lần đầu nói về Amber Heard

Theo Cara Delevingne, niềm tin của Johnny Depp rằng cô và Amber Heard có quan hệ tình cảm bắt nguồn từ việc hai người phụ nữ cùng tham gia một bộ phim vào năm 2013. Đây cũng là tác phẩm mà Johnny Depp có một vai khách mời ngắn. Chân dài nước Anh chia sẻ: "Tôi có nên bình luận về chuyện này không? Mọi người đồn vậy vì chúng tôi cùng đóng bộ phim London Fields. Johnny cũng tham gia phim đó. Tôi nghĩ anh ấy thực sự phát điên vì ghen tuông. Nhưng vào thời điểm đó thì không có chuyện gì xảy ra cả. Mãi sau này, khi họ đã ly hôn, thì đúng là có".

Johnny Depp và Amber Heard bắt đầu hẹn hò vào năm 2011 và kết hôn vào năm 2014. Sau 15 tháng chung sống, cả hai chia tay vào năm 2015 trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm sau.

Cara Delevingne khẳng định cô và ngôi sao phim Aquaman đến với nhau sau khi Amber Heard và Johnny Depp đã chính thức đường ai nấy đi: "Sau này, sau khi họ ly hôn, chuyện đó mới xảy ra. Tôi và Heard đã thân thiết trong một thời gian dài. Rồi khi họ đang trải qua quá trình ly hôn, chúng tôi bị cuốn vào nhau".

Cara Delevingne hiện công khai là người đồng tính nữ và cho biết cô tự hào khi có thể sống thật với xu hướng tính dục của mình Ảnh: AFP

Tuy nhiên, nữ diễn viên Paper Towns cũng cho biết cô không phải là người duy nhất có quan hệ tình cảm với Amber Heard sau khi nữ diễn viên chia tay Johnny Depp. Trong giai đoạn đó, Amber Heard cũng từng hẹn hò với Elon Musk theo kiểu tan hợp nhiều lần từ năm 2016 đến 2018.

Hiện tại, Cara Delevingne tự nhận mình là người đồng tính nữ, sau khi từng công khai là người toàn tính vào năm 2020. Cô cho biết bản thân tự hào vì có thể cởi mở về xu hướng tính dục của mình cũng như việc hẹn hò phụ nữ. Cara Delevingne từng hẹn hò diễn viên Fast and Furious Michelle Rodriguez, ca sĩ St. Vincent và diễn viên Ashley Benson.

"Khi nhìn lại, mọi thứ thật ra đã rất rõ từ khi tôi còn nhỏ. Tôi biết điều đó từ năm 11 tuổi. Tôi nghĩ khi bắt đầu nói về chuyện này và cởi mở hơn, tôi cảm thấy lúc đó vẫn còn rất nhiều điều cần phải đấu tranh, từ các chương trình nói về người đồng tính cho đến những hình mẫu để các bạn nhỏ có thể nhìn vào", người đẹp 33 tuổi chia sẻ.