CLB Công an Hà Nội tiết lộ lý do bất ngờ chia tay HLV người Brazil

Trên trang chủ đội bóng, CLB Công an Hà Nội thông báo: "Trong tháng 4 vừa qua, CLB Công an Hà Nội đã có sự trở lại ấn tượng với những chiến thắng quan trọng ở 2 đấu trường là Cúp quốc gia và V-League 2023. Việc đội bóng đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2023 là một thành tích đáng khích lệ với tân binh của giải đấu. Điều này giúp toàn đội có thêm sự tự tin và tâm lý thoải mái nhất trong quãng nghỉ trước khi trở lại với guồng quay bóng đá. Đồng thời, ban lãnh đạo đội bóng cũng tận dụng quãng thời gian này để cùng nhìn lại, vạch ra những mục tiêu mới, hướng đến phần còn lại của mùa giải. Chính vì điều đó, CLB Công an Hà Nội đưa ra thông báo đội bóng và HLV trưởng Paulo Foiani đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng".

Đội bóng tân binh V-League cho biết việc chia tay HLV Foiani đến từ một vài lý do khách quan giữa đôi bên, cộng với việc vị HLV người Brazil gặp phải trở ngại nhất định về cuộc sống bên ngoài sân cỏ. "Bản thân ông Foiani cũng thừa nhận chưa hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn đầu mùa giải. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội mong muốn tập thể các thành viên trong đội bóng sẽ trình làng một lối chơi gắn kết hơn. Vì vậy, đôi bên đã đi đến quyết định chính thức về việc chấm dứt hợp đồng sớm hơn thời hạn", trang chủ CLB Công an Hà Nội viết.

CLB Công an Hà Nội chia tay HLV Foiani sau gần 5 tháng gắn bó CLB CÔNG AN HÀ NỘI

HLV Paulo Foiani chính thức nhận lời dẫn dắt CLB Công an Hà Nội từ đầu tháng 12.2022 với một bản hợp đồng kéo dài 2 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, sau gần 5 tháng gắn bó, đôi bên đã đi đến việc sớm chấm dứt hợp đồng.

Trước mắt, CLB Công an Hà Nội sẽ được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền là ông Flavio Da Silva Cruz. Cựu trợ lý của HLV Foiani từng cầm sa bàn chỉ đạo trong chiến thắng của CLB Công an Hà Nội trước CLB Nam Định trên sân Hàng Đẫy ở vòng 7 V-League (tối 16.4).

Sau 7 vòng đấu, HLV Foiani giúp CLB Công an Hà Nội đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League 2023 với 11 điểm (3 thắng, 2 hòa, 2 thua) CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Trước đây, xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng HLV đội tuyển Thái Lan - ông Mano Polking đã có tiếp xúc với CLB Công an Hà Nội về việc trở lại V-League. Cựu HLV CLB TP.HCM thậm chí đã xuất hiện trên sân Hàng Đẫy để dự khán một trận đấu của đội bóng tân binh V-League. Tuy nhiên, cách đây không lâu, truyền thông Thái Lan đưa thông tin rằng ông Polking đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 3 tháng (đến hết tháng 3.2024) để dẫn dắt đội tuyển xứ sở chùa vàng tại VCK Asian Cup 2023 (diễn ra vào đầu năm 2024).