CLB Công an TP.HCM: Những hy vọng bản sắc cho tương lai

T ÁI SINH BIỂU TƯỢNG MỘT THỜI

Ở thời cực thịnh, bóng đá thành phố có đến 3 cái tên đủ sức làm mưa làm gió, thay nhau vô địch ở giải quốc gia là CLB Hải Quan, Cảng Sài Gòn và Công an TP.HCM (CA TP.HCM). Trong đó, thương hiệu CA TP.HCM đã lôi cuốn rất nhiều thế hệ người hâm mộ trẻ tuổi bởi lối chơi mạnh mẽ, hiện đại với cá tính rất riêng. Đội bóng đại diện lực lượng CA TP.HCM từng vô địch quốc gia năm 1995, về nhì các năm 1993 - 1994, 1996, 1999 - 2000, 2001 - 2002. Khi đó, đội CA TP.HCM đi đến đâu cũng kín sân nhờ sức hút của hàng loạt danh thủ như Huỳnh Đức, Minh Chiến, Văn Mùi, Thanh Phương… Do vậy, việc tái sinh đội bóng được xem là "biểu tượng phía nam" đúng cột mốc 30 năm kể từ chức vô địch năm 1995 được đông đảo người hâm mộ đón chào với nhiều kỳ vọng. Đã rất lâu rồi bóng đá TP.HCM nói riêng và niềm Nam nói chung không có những cái tên đủ sức mạnh và cá tính làm đối trọng với các đội miền Bắc và miền Trung. Nhìn vào mô hình thành công của CLB Công an Hà Nội trở lại và giành cú đúp vô địch V-League 2023, Cúp quốc gia 2024 - 2025, không ít CĐV thành phố mong chờ CLB CA TP.HCM sẽ có thể làm được điều tương tự.

CLB CA TP.HCM (phải) được kỳ vọng sẽ giúp tìm lại bản sắc bóng đá thành phố Ảnh: Khả Hòa

Sau khi khép lại V-League 2024 - 2025 với hạng 10 chung cuộc, CLB CA TP.HCM (tên cũ CLB TP.HCM) đã nói lời chia với 2 ngoại binh Matheus Duarte, Joao Pedro và 3 nội binh Minh Trung, Thanh Thảo, Vĩnh Nguyên. Tin vui là đội đã tái ký với tiền vệ kỹ thuật và thông minh Endrick bên cạnh tiền đạo Estonia Erik Sorga, gia hạn với tiền vệ Huy Toàn đến năm 2027. Họ sẽ kết hợp với đội trưởng Patrick Lê Giang, trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt cùng Mạnh Cường, Quốc Gia, Hạ Long… làm bộ khung chính. Ngoài ra, CLB CA TP.HCM cũng tiếp quản dàn cầu thủ trẻ đã được thử lửa các mùa qua như Thanh Khôi, Ngọc Long, Hoàng Phúc, Thanh Long, Văn Bình…

T ÌM LẠI CHẤT CA TP.HCM

Ngày 14.7, VFF đã có công văn chính thức công nhận CLB TP.HCM chuyển tên thành CLB CA TP.HCM. Nhưng đó sẽ chỉ là bước đầu tiên cho quá trình chuyển giao với rất nhiều thủ tục sau đó, để đội bóng ngành công an có thể hoạt động chuyên nghiệp theo mô hình công ty cổ phần được AFC yêu cầu. CLB CA TP.HCM sau khi đổi tên vẫn đang âm thầm trong giai đoạn quá độ chuẩn bị chuyển giao, với khối lượng công việc rất lớn. Đến lúc này, phương hướng chính của đội bóng là không sử dụng HLV ngoại, thay vào đó trọng dụng chính những cựu danh thủ của CLB CA TP.HCM để khôi phục bản sắc, xây dựng tính màu cờ sắc áo cho đội. Biểu tượng số 1 của thương hiệu CLB CA TP.HCM từng vô địch quốc gia 30 năm trước là HLV Lê Huỳnh Đức đang được nhắc đến trong vai trò kiến trúc sư trưởng cho đội bóng. Bên cạnh đó, hàng loạt cái tên cũ của CLB một thời cũng hứa hẹn sẽ góp mặt trong ban huấn luyện như Châu Chí Cường, Phùng Thanh Phương…

Được biết đại bản doanh của CLB CA TP.HCM vẫn nằm ở cơ sở khang trang tại P.Phú Thuận (trước đây là P.Phú Mỹ, Q.7). Về lâu dài, người hâm mộ sẽ kỳ vọng CLB này thực hiện được 2 điều: Xây dựng đội hình có sức cạnh tranh và thiết lập hệ thống đào tạo trẻ hiệu quả giúp duy trì bản sắc đội bóng. Đây sẽ là 2 mục tiêu quan trọng đòi hỏi ban lãnh đạo và ban huấn luyện CLB CA TP.HCM sẽ phải đầu tư rất nhiều công sức, chất xám và đặc biệt là tâm huyết cho những tính toán ngắn hạn và dài hạn. Rất may mắn là những cựu danh thủ CLB CA TP.HCM hiện đều là những HLV đã chứng minh được năng lực ở bóng đá VN. Bản thân họ vẫn luôn giữ nếp sinh hoạt gắn bó với nhau, duy trì tinh thần và niềm tự hào của đội bóng đại diện cho Công an TP.HCM. Sự xuất hiện của rất nhiều trung tâm bóng đá cộng đồng, cùng hàng trăm sân cỏ nhân tạo ở TP.HCM… đã gián tiếp tạo ra tiềm năng, cho thấy sự đam mê của giới trẻ với bóng đá thành phố vẫn còn vẹn nguyên.