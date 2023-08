CLB Hà Nội đối đầu nhà vô địch Trung Quốc, Cristiano Ronaldo ra mắt AFC Champions League

Cùng bảng với CLB Hà Nội tại AFC Champions League, bên cạnh Wuhan Three Towns FC còn có 2 đối thủ rất mạnh khác của bóng đá châu lục là CLB Pohang Steelers (Hàn Quốc) và Urawa Red Diamonds (Nhật Bản).

CLB Hà Nội (áo tím) lần đầu tiên tham dự vòng bảng AFC Champions League Minh Tú

Đây là lần đầu tiên CLB Hà Nội tham dự vòng bảng AFC Champions League. Trước đây, đội Hà Nội từng 5 lần thi đấu từ vòng sơ loại và tiến đến vòng play-off.

CLB Hà Nội hiện do HLV Bozidar Bandovic dẫn dắt vô địch V-League 2022. Ở mùa bóng 2023, đội bóng thủ đô đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng giai đoạn 2 nhóm cạnh tranh chức vô địch (thua CLB Công an Hà Nội 2 điểm trước lượt cuối, với 35 điểm so với 37 điểm). Lượt cuối V-League 2023 nhóm cạnh tranh ngôi vô địch diễn ra ngày 27.8 tới, CLB Hà Nội gặp CLB Viettel, còn CLB Công an Hà Nội gặp CLB Thanh Hóa.

CLB Hà Nội nằm ở bảng J các bảng khu vực Đông Á AFC

Các bảng ở khu vực Tây Á AFC

Trong khi đó, siêu sao Cristiano Ronaldo ra mắt AFC Champions League cùng CLB Al Nassr - đội được bốc thăm vào bảng E. Bảng này còn có Persepolis (Iran), Al Duhail FC (Qatar) và FC Istiqlol (Tajikistan). Ngôi sao Neymar cũng tham dự giải đấu cúp danh giá của bóng đá châu Á, khi CLB Al Hilal nằm ở bảng D cùng FC Nassaji Mazandaran (Iran), Mumbai City FC (Ấn Độ) và PFC Navbahor Namangan (Uzbekistan). Tiền đạo Karim Benzema cùng CLB Al Ittihad ở bảng C với Sepahan FC (Iran), Al Quwa Al Jawiya (Iraq) và AGMK FC (Uzbekistan).

Vòng bảng AFC Champions League thi đấu từ ngày 18.9 và 20.9 đến ngày 4.12, 6.12, 12.12, 13.12. CLB Hà Nội sẽ gặp không ít thử thách khi đối đầu trước những đấu thủ mạnh từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để tìm suất vào vòng 16 đội. Đội Hà Nội chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà ở giải đấu danh giá này.