CLB Hà Tĩnh thắng đậm tại Long An, bài học quý cho U.21 HAGL

Viktor Le (14) ghi bàn trong chiến thắng 4-1 của CLB Hà Tĩnh tại Long An

Các cầu thủ U.21 HAGL ra mắt tại CLB Long An

CLB Hà Tĩnh đã mở màn thành công tại vòng sơ loại Cúp quốc gia 2024 - 2025, trong trận đấu Trọng Hoàng và những cầu thủ giàu kinh nghiệm V-League đã vượt trội lứa U.21 HAGL đang là nòng cốt của đại diện hạng nhất.



Bóng đá Long An đã đứng trước sóng gió khi bầu Thắng muốn trả đội bóng về Sở VH-TT-DL tỉnh. Rất may, phút cuối ngân hàng LPBank và HAGL đã xuất hiện giúp đại diện giàu truyền thống của bóng đá miền Tây tránh được cảnh bị xóa sổ.

Theo phương án hợp tác mới, CLB Long An sẽ duy trì cơ số nhất định các cầu thủ trẻ, được bổ sung bằng bộ khung chính là những cầu thủ U.21 HAGL vừa vô địch giải U.21 quốc gia.

HLV Trịnh Duy Quang không thể giúp những cầu thủ trẻ U.21 HAGL tạo bất ngờ

Trận đấu tại vòng sơ loại Cúp quốc gia 2024 - 2025 cũng chính là trận mở màn mùa giải mới của CLB Long An ở mùa giải họ trở thành môi trường bồi dưỡng, ươm mầm cho các tài năng trẻ bóng đá ở HAGL và Long An. Thực tế, các cầu thủ trẻ này đã rất nỗ lực khi tiếp đón đại diện V-League trên sân Long An.

Trong khi đó, dù không có ngoại binh, nhưng tiềm lực của dàn nội binh giàu kinh nghiệm đã giúp các học trò HLV Nguyễn Thành Công chơi hoàn toàn lấn lướt.

Huỳnh Tấn Tài ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Ưu thế đã được thể hiện bằng 2 bàn thắng do công cầu thủ Việt kiều Lê Viktor và Nguyễn Văn Huy lần lượt ở các phút thứ 12 và 45. Sang hiệp 2, những điều chỉnh của HLV Trịnh Duy Quang giúp thế trận của CLB Long An sáng sủa hơn nhưng cách biệt 2 bàn khiến họ gặp khá nhiều khó khăn.

CĐV Long An đến sân theo dõi đội nhà thi đấu

Để rồi từ những tình huống phản công nhanh, CLB Hà Tĩnh đã có thêm 2 pha lập công nữa do công Trọng Hoàng ở phút 77 và đặc biệt là tình huống sút nối một chạm của Huỳnh Tấn Tài - người đã không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Chiến thắng này giúp CLB Hà Tĩnh có màn làm nóng hoàn hảo, trước khi trở lại V-League 2024 - 2025 ở vòng 5 (làm khách trên sân nhà CLB Hà Nội lúc 19 giờ 15 ngày 27.10). Với CLB Long An, thì trận thua này sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá cho những cầu thủ trẻ HAGL và Long An.

Ở mặt trận Cúp quốc gia, CLB Hà Tĩnh sẽ bước vào vòng 1/8 gặp CLB Công an Hà Nội - đội bóng vừa bị CLB Hà Nội cầm hòa 1-1 ở phút bù giờ trong trận đấu muộn vòng 4 V-League 2024 - 2025.