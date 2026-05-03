Trước cuộc đối đầu trực tiếp với Quy Nhơn United, CLB TP.HCM đứng trước cơ hội lớn để cải thiện thứ hạng. Với 25 điểm, đội bóng này hoàn toàn có thể vượt qua đối thủ (27 điểm) nếu giành trọn 3 điểm, đồng thời hướng đến việc đòi lại món nợ thất bại 1-3 ở lượt đi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra với tốc độ cao. Quy Nhơn United suýt mở tỷ số khi mới chưa đầy 1 phút thi đấu, nhưng thủ môn Thanh Thắng đã kịp thời cứu thua cho CLB TP.HCM.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà chủ yếu triển khai tấn công từ hai biên và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 15, CLB TP.HCM đã tiến rất gần bàn mở tỷ số, nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng trúng cột dọc.

Bước ngoặt đến vào cuối hiệp 1 khi trọng tài cho CLB TP.HCM hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Jermie Lynch dứt điểm chính xác, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

CLB TP.HCM thắng đậm Quy Nhơn United, giật luôn tốp 3 từ tay đối thủ

Sau giờ nghỉ, CLB TP.HCM có tâm lý thoải mái hơn và các đường lên bóng của đội chủ nhà cũng sắc nét hơn. Phút 56, Quốc Hoàng ghi một siêu phẩm volley từ ngoài vòng cấm để nâng tỷ số lên 2-0 sau đường chuyền dài của đồng đội. Nếu Lâm Thuận dứt điểm chính xác hơn, chỉ vài phút sau, CLB TP.HCM đã có thể nâng tỷ số lên 3-0.

Thế nhưng khán giả đội chủ nhà cũng không cần chờ quá lâu, phút 64, Jermie Lynch hoàn tất cú đúp với một pha lốp bóng đẹp mắt qua đầu thủ môn. Dù đã có cách biệt an toàn 3-0, CLB TP.HCM vẫn muốn tìm kiếm thêm bàn thắng và ở phía bên kia, CLB Quy Nhơn United hầu như không có pha lên bóng nào đáng chú ý.

Dẫu vậy, thời gian còn lại của trận đấu không chứng kiến thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng trận này, CLB TP.HCM vượt qua chính Quy Nhơn United để giành vị trí thứ 3 trên BXH giải hạng nhất 2025-2026.