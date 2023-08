CLB Trung Quốc - đối thủ của Hà Nội FC có nguy cơ giải thể

Tại AFC Champions League 2023-2024, CLB Hà Nội nằm cùng bảng các đối thủ Urawa Red Diamonds (Nhật Bản), Pohang Steelers (Hàn Quốc) và Wuhan Three Towns FC (Trung Quốc). Đây được đánh giá là bảng đấu khó, bởi Urawa là đương kim vô địch AFC Champions League, Pohang là một trong những đội mạnh nhất bóng đá Hàn Quốc, còn Wuhan Three Towns FC là đương kim vô địch Trung Quốc.

Tuy nhiên, CLB Wuhan Three Towns FC đang đứng trước nhiều khó khăn. Theo báo chí Trung Quốc, các nhà đầu tư của đội bóng đã tuyên bố sẽ ngừng "bơm tiền" và đang rao bán CLB.

CLB Wuhan Three Towns FC SOHU

"CLB Wuhan Three Towns FC đang gặp khủng hoảng lớn để có thể vật lộn tồn tại. Do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, nên giới chủ CLB Wuhan Three Towns FC đã tìm kiếm sự hợp tác từ các nhà đầu tư khác đầu năm nay. Họ cũng đã hỗ trợ hoạt động của CLB đến tháng 8. Chủ đầu tư của đội bóng đã tuyên bố họ không thể tiếp tục chi tiền. CLB Wuhan Three Towns FC đang nỗ lực tự cứu mình. Không loại trừ khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra", báo chí Trung Quốc đánh giá.

Dù vậy, triển vọng để CLB Wuhan Three Towns FC thoát khỏi khủng hoảng vẫn còn, khi giới chủ của đội bóng này xóa nợ cho CLB để thuận tiện hơn trong quá trình chuyển giao. Sohu đưa tin, tập đoàn Shanzen, chủ sở hữu CLB Wuhan Three Towns FC sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, thậm chí chuyển giao CLB miễn phí cho các nhà đầu tư mới.

"Đây là sự khác biệt giữa Tập đoàn Shanzen và Tập đoàn Suning, chủ sở hữu CLB Jiangsu Suning. Năm 2020, CLB Jiangsu Suning tuyên bố giải thể ngay khi vừa vô địch Super League (Trung Quốc). Sau 3 năm, CLB Wuhan Three Towns FC cũng gặp khó khăn tương tự khi vừa đăng quang Super League. Giải vô địch quốc gia Trung Quốc có thể vận hành trơn tru được không, đó là câu hỏi đáng suy ngẫm", Sohu đánh giá.

Bóng đá Trung Quốc đang trải qua khủng hoảng ở cấp độ CLB, khiến nhiều đội bóng phải giải thể. Nếu không tìm được nhà đầu tư mới, CLB Wuhan Three Towns FC có thể bị gạch tên khỏi AFC Champions League.