Clip bé trai 3 tuổi nghi bị cho dùng ma túy đá: Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM lên tiếng

Ông Phạm Đình Nghinh - Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM vừa ký công văn gửi Công an TP.HCM, Công an H.Hóc Môn về việc phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp với cháu bé nghi bị ba dượng cho dùng ma túy như clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hành động gây phẫn nộ dư luận của người đàn ông với bé trai 3 tuổi Chụp màn hình

"Qua hình ảnh và các thông tin ban đầu (đang được xác minh), vụ việc có dấu hiệu của sự bạo hành trẻ em. Hơn thế, trong đoạn clip này, bé trai có dấu hiệu bị ép sử dụng ma túy. Đây là hành vi nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng và sự an toàn của trẻ em", công văn ghi.

"Để đảm bảo sự an toàn cho trẻ, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM kính đề nghị Công an TP.HCM, Công an H.Hóc Môn, chỉ đạo, phối hợp xác minh theo các thông tin từ cơ quan báo chí và một số thông tin trên mạng xã hội, kịp thời phát hiện vụ việc, nhằm đảm bảo sự an toàn cho trẻ em và xử lý thật nghiêm đối với đối tượng có các hành vi vi phạm quyền trẻ em một cách nghiêm trọng", nội dung công văn nêu.



Từ khuya 24.3, mạng xã hội xuất hiện clip đoạn clip một người đàn ông được cho là ba dượng trói chân, dùng kềm tác động vào bộ phận nhạy cảm và cho bé trai 3 tuổi dùng chất nghi là ma túy đá ở TP.HCM. Đoạn clip lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong dư luận.