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    Thời sựDân sinh

    Clip chồng đánh vợ giữa đường tại Quy Nhơn: Công an vào cuộc

    Đức Nhật
    Đức Nhật
    Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang xác minh clip chồng đánh vợ giữa đường được chia sẻ trên mạng xã hội, gây nhiều chú ý.

    Ngày 6.10, Công an phường Quy Nhơn Nam cho biết đã tiếp nhận thông tin, xác minh vụ việc clip chồng đánh vợ giữa đường được đăng tải trên mạng xã hội.

    Clip chồng đánh vợ giữa đường tại Quy Nhơn: Công an vào cuộc- Ảnh 1.

    Cơ quan công an đang xác minh clip chồng đánh vợ tại Quy Nhơn

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Theo xác minh ban đầu, người phụ nữ xuất hiện trong clip là chị L.T.Y.N (24 tuổi), người hành hung là T.V.L (28 tuổi, chồng chị N.). Cả hai cùng ở phường Quy Nhơn Nam.

    Theo trình bày của chị N., tối 5.10, vợ chồng chị đi ăn tại một quán nhậu. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 6.10, hai người xảy ra cãi vã nên anh L. bỏ về phòng trọ trên đường Thành Thái (phường Quy Nhơn Nam).

    Sau đó, chị N. về đến phòng trọ nhưng gọi cửa anh L. không mở. Gần 1 giờ ngày 6.10, chị N. đi bộ về nhà mẹ ruột trên đường Hoàng Văn Thụ (đoạn thuộc phường Quy Nhơn Nam).

    Khi đến một căn nhà trên đường Hoàng Văn Thụ, chị N. bị chồng đuổi theo. Hai người xảy ra xô xát, anh L. có hành vi đánh, đá chị N.

    Trong lúc tuần tra, tổ công tác Công an phường Quy Nhơn Nam phát hiện vụ việc nên mời chị N. và anh L. về trụ sở làm việc.

    Clip chồng đánh vợ giữa đường tại Quy Nhơn: Công an vào cuộc- Ảnh 2.

    Khu vực chị N. bị chồng hành hung trên đường Hoàng Văn Thụ

    ẢNH: ĐỨC NHẬT

    Cơ quan công an cho biết vụ việc không gây thương tích nghiêm trọng. Chị N. bị trầy xước nhẹ ở vùng mặt, không phải nhập viện điều trị. Hiện sức khỏe và tinh thần của hai vợ chồng ổn định.

    Clip chồng đánh vợ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội

    Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút, được cho là trích xuất từ camera an ninh, ghi lại cảnh một người đàn ông và một phụ nữ cãi vã trên vỉa hè ở Quy Nhơn vào lúc gần 1 giờ ngày 6.10.

    Trong clip, người đàn ông nhiều lần lớn tiếng chửi bới, sau đó đánh, đá vào vùng mặt khiến người phụ nữ gục xuống đường. Khi người phụ nữ nằm dưới đường, người đàn ông vẫn tiếp tục đá vào vùng đầu, mặt của người này.

    Sau khi được đăng tải, đoạn clip thu hút hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ bất bình trước hành vi đánh phụ nữ và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

    Hiện vụ clip chồng đánh vợ giữa đường tại Quy Nhơn được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

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