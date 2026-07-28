Clip cợt nhả về 'quy tập hài cốt liệt sĩ' khiến dân mạng bức xúc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm bạn trẻ thực hiện một đoạn clip được cho là dựa trên nội dung trong chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường, phát sóng trên VTV1 tối 26.7 với nội dung tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Trong đoạn clip đang lan truyền, nhóm bạn trẻ thực hiện nội dung dựa trên một phân đoạn của chương trình. Tuy nhiên, thay vì thể hiện sự trang nghiêm phù hợp với chủ đề, các thành viên liên tục cười đùa, có biểu cảm cố nhịn cười và sử dụng lối diễn mang tính cợt nhả. Cách thể hiện này tạo nên sự đối lập với tinh thần xúc động của chương trình gốc, vốn khắc họa hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều năm nằm lại trên các chiến trường.

Đáng chú ý, đoạn video được chia sẻ đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, thời điểm cả nước tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm và tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Vì vậy, vụ việc càng thu hút sự quan tâm và tạo nên nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội.

Clip phản cảm nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến chỉ trích Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều ý kiến mong cơ quan chức năng vào cuộc

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc trước cách thể hiện của nhóm bạn trẻ. Một tài khoản bình luận: "Không rõ câu chuyện thế nào nhưng chỉ riêng việc vừa nói vừa cười trong hoàn cảnh này đã là thiếu tôn trọng". Tài khoản khác chia sẻ: "Thực sự rất e ngại về lối sống và suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ hiện nay". Một bình luận khác thu hút sự chú ý khi bày tỏ quan điểm: "Không thể tha thứ được. Sự hy sinh của các thế hệ đi trước không phải là điều hiển nhiên. Nếu hôm nay bảo các bạn trẻ ra trận chiến đấu vì đất nước, liệu có bao nhiêu người sẵn sàng? Cha ông chúng ta đã hy sinh vì Tổ quốc, vì hòa bình và tương lai của các thế hệ sau, vậy mà lại bị mang ra làm trò đùa".

Bên cạnh những ý kiến lên án, nhiều người dùng mạng xã hội cũng mong những người xuất hiện trong đoạn clip sớm lên tiếng giải thích, xin lỗi vì cách thể hiện đã gây phản ứng trong dư luận.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ bức xúc trước cách thể hiện của nhóm bạn trẻ trong đoạn clip đang lan truyền Ảnh: Chụp màn hình

Không ít ý kiến đề nghị cơ quan chức năng xem xét vụ việc nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định liên quan. Theo các bình luận này, việc xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải nội dung bị cho là phản cảm sẽ góp phần nâng cao ý thức của người sáng tạo nội dung trên không gian mạng. "Đã có bao nhiêu trường hợp bị xử lý rồi mà vẫn không tỉnh ra. Đu xu hướng bất chấp, chỉ đến khi bị pháp luật xử lý mới sáng mắt", một người dùng mạng bình luận. Một người khác viết: "Cần xử lý nghiêm để làm gương, không thể lấy lý do đùa vui để biện minh cho những nội dung như thế này".

Đến thời điểm hiện tại, tài khoản được cho là đăng tải đoạn video đã xóa nội dung. Tuy nhiên, nhiều bản ghi màn hình và hình ảnh từ đoạn clip vẫn tiếp tục được chia sẻ trên các nền tảng.

Vụ việc cũng một lần nữa đặt ra vấn đề về trách nhiệm của những nhà sáng tạo nội dung trong thời đại số. Trong môi trường mà mỗi video đều có khả năng lan truyền nhanh chóng, bên cạnh tính sáng tạo, người làm nội dung cũng cần ý thức rõ trách nhiệm xã hội của mình, nhất là khi khai thác những chủ đề gắn với ký ức lịch sử và các giá trị thiêng liêng của dân tộc.