Clip Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn chồng đầu khi chạy xe: CSGT TP.HCM xác minh

Theo đó, trưa 21.10, đoạn clip do tài khoản đặt tên một hãng xe đăng tải trên YouTube có hình ảnh nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn chồng đầu khi đang lái xe.



Trong buổi chiều, nhiều trang Facebook đã chia sẻ lại hình ảnh này kèm theo thắc mắc, tại sao clip này lại được xuất hiện ngay thời điểm công an vừa bắt tạm giam Ngọc Trinh.

Trong đoạn clip, 2 anh em nghệ sĩ xiếc chở nhau trên một chiếc xe máy điện. "Chúng tôi luôn rực khát khao làm cho mọi người kinh ngạc, cho mọi người thấy những điều dường như không tưởng. Họ gọi chúng tôi điên là vì chưa hiểu hết về chúng tôi…", họ chia sẻ.

Hình ảnh 2 nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn chồng đầu trên xe máy gây xôn xao Cắt từ clip

Hình ảnh clip có thể thấy cả 2 nghệ sĩ xiếc đều không đội mũ bảo hiểm khi lái xe, đồng thời biểu diễn chồng đầu khi chiếc xe đang chạy.

Trong clip còn có dòng chữ nhỏ xuất hiện với nội dung "Được thực hiện bởi nghệ sĩ biểu diễn xiếc chuyên nghiệp trong một khu vực được kiểm soát. Vui lòng không thử theo dưới bất kỳ hình thức nào".

Ở phần bình luận, rất nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc vì hình ảnh này được đăng tải ngay khi Ngọc Trinh bị bắt tạm giam. "Chưa thấy gương Ngọc Trinh hả trời?", "Rồi có bị công an bắt tạm giam như Ngọc Trinh không?", "Này có tính là gây rối trật tự công cộng không?"…

Nhiều người khác nhận xét, nghệ sĩ có màn biểu diễn không phù hợp, cơ quan chức năng cũng cần xem xét xử lý nghiêm vì 2 anh em nghệ sĩ xiếc cũng nổi tiếng và cũng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Thậm chí có người còn hỏi đây là hãng xe nào để "né".

Trong khi đó, một số ít ý kiến suy đoán, có thể anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã xin phép cơ quan chức năng hoặc hình ảnh ghép.

Những hình ảnh khiến mạng xã hội "dậy sóng" chiều 21.10 Cắt từ clip

Trong chiều cùng ngày, PV liên hệ quản lý của Quốc Nghiệp nhưng nhận được phản hồi: "Hiện tại không có câu trả lời được vì đây là tính chất công việc riêng tư của hai anh".

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) thông tin, CSGT đã nhận được đoạn clip đang chia sẻ trên mạng xã hội về hình ảnh Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xuất hiện với chiếc xe máy điện đang chạy nhưng không đội mũ bảo hiểm, biểu diễn chồng đầu.

"CSGT đang vào cuộc xác minh. Nếu sự việc xảy ra tại TP.HCM, chúng tôi sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm".

Trước đó, Ngọc Trinh đăng tải nhiều đoạn clip chạy mô tô thả 2 tay, nằm trên yên xe, ngồi về một bên khi điều khiển xe lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Ngày 19.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ Q.7, nơi ở hiện tại TP.Thủ Đức) để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng" (quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự).