Clip rút lại xăng đã bơm vì không nhận chuyển khoản: Cách ứng xử gây tranh cãi

Theo đó mới đây, dân mạng chia sẻ đoạn clip về một cuộc tranh cãi giữa nhân viên cây xăng và khách đi xe máy đến đổ xăng tại Lâm Đồng. Nội dung clip ghi lại cảnh nhân viên cây xăng đang rút lại xăng từ xe máy của khách, cùng với đó là cuộc tranh luận của cả hai.

Câu chuyện nhân viên cây xăng rút lại xăng đã đổ cho khách, vì khách không có tiền mặt để thanh toán đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng với nhiều bình luận ẢNH MINH HỌA: AI

"Anh đừng có đối xử với khách hàng như vậy nha! Tui đổ xăng tui trả tiền cho anh chứ đâu phải tui không trả cho anh đâu, anh đừng có thái độ kiểu đó. Nếu không nhận chuyển khoản thì anh phải để bảng không nhận chuyển khoản", vị khách nói trong clip.

Trong khi đó, nhân viên cây xăng vừa rút xăng vừa có thái độ khó chịu, lớn tiếng khi nghe phản hồi của khách: "Nói nhiều quá, nhức đầu lắm! Ở đây không nhận chuyển khoản, đơn giản không nói nhiều. Nhức đầu lắm!".

Ngay sau đó, clip nhận về lượt tương tác "khủng" và chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội với nhiều bình luận rôm rả. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự khó chịu, phê phán thái độ của nhân viên cây xăng dành cho khách, thiếu sự linh động khi khách muốn chuyển khoản. Bên cạnh đó, một số người cũng nhắc nhau nên mang theo tiền mặt trong người để tránh xảy ra những tình huống không mong muốn như trên.

Dân mạng bàn về văn hóa ứng xử

Xem clip trên, tài khoản Bích Phụng kể lại trường hợp bản thân chứng kiến: "Hôm trước mình cũng bắt gặp chuyện y hệt như vậy, cũng có người không có tiền mặt thanh toán khi đổ xăng. Hên là quán mình bán trà sữa kế bên cây xăng nên người ta nhờ mình cũng hỗ trợ, họ chuyển khoản rồi mình đưa tiền mặt cho họ trả tiền xăng".

"Không phải chỗ nào cũng có chuyển khoản. Trước khi muốn chuyển khoản nên hỏi trước một tiếng xem người ta có nhận chuyển khoản không. Từng gặp trường hợp tương tự, may mắn nhân viên cây xăng hỗ trợ mình, nói mình chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của họ rồi họ đưa tiền lại cây xăng", chị Bích Thảo bày tỏ.

Nickname Lê Phương nêu quan điểm: "Rất nhiều cây xăng không nhận chuyển khoản. Nhưng lỡ đổ rồi thì linh động chút cho người ta chứ rút lại xăng như vậy thì cũng tội khách".

Nhiều cây xăng tại TP.HCM linh động thanh toán tiền mặt lẫn chuyển khoản cho khách ẢNH: CAO AN BIÊN

Trên thực tế, tại TP.HCM có một số cây xăng dán bảng thông báo không nhận chuyển khoản của khách, chỉ nhận tiền mặt. Anh Đinh Thông (34 tuổi) cho biết bản thân luôn mang theo tiền mặt trong người khi có ý định đổ xăng vì cây xăng ở gần nhà anh ở xã Bình Hưng không nhận chuyển khoản.

"Cũng có lần, mình sơ ý quên tiền mặt, nhân viên cây xăng cũng dễ thương hỗ trợ mình bằng cách chuyển tiền cho họ, rồi họ lấy tiền mặt đưa lại cho cây xăng. Tôi vừa xem clip nhân viên rút xăng của khách, cảm thấy dù vì bất kỳ lý do gì, cách ứng xử của họ như vậy là chưa phù hợp. Mọi người nhẹ nhàng với nhau một chút thì dễ hơn", anh nêu quan điểm.

Trong khi đó, quản lý của một cây xăng ở phường Bình Đông (TP.HCM) cho rằng cây xăng nơi ông làm việc vừa nhận chuyển khoản, vừa nhận tiền mặt.

Ông cho biết với tinh thần "khách hàng là thượng đế", nhân viên cây xăng phải có trách nhiệm hỗ trợ khách trong nhiều trường hợp. Ông nói rằng nếu cây xăng đã lỡ đổ xăng cho khách nhưng khách không có tiền mặt theo quy định của cây xăng, nhân viên cũng nên tìm cách hỗ trợ khách.

"Có nhiều cách khác nhau mà, thậm chí có những trường hợp khách quên mang theo tiền, cũng không chuyển khoản được, tôi cũng nói với khách lần tới đến thì trả. Tranh cãi nhau vì vài chục ngàn không đáng", người đàn ông chia sẻ thêm.

Bạn nghĩ sao về tranh cãi chuyện đổ xăng này? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.