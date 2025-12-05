TP.HCM: Dập tắt vụ cháy sát cây xăng ở phường Hòa Lợi, không thiệt hại về người

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ cùng ngày. Thời điểm này người dân phường Hòa Lợi, TP.HCM (phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ) phát hiện khói lửa bốc lên từ kho cơ khí nên dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành.

Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa ẢNH: Đ.X

Đáng chú ý vụ cháy xảy ra ngay sát một cây xăng đang hoạt động khiến nhiều người lo lắng. Ngay sau đó Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường, điều động nhiều xe chữa cháy đến dập lửa.

Vụ cháy xảy ra sát cây xăng ẢNH: Đ.X

Cảnh sát PCCC sử dụng chất tạo bọt để tiếp cận đám cháy. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan, ảnh hưởng đến cây xăng sát bên cạnh.

Cơ quan chức năng đang điều tra xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Vụ cháy tuy không có thiệt hại về người nhưng tổn thất về tài sản khá lớn, đang được thống kê.