TP.HCM: Dập tắt vụ cháy sát cây xăng ở phường Hòa Lợi, không thiệt hại về người

Đỗ Trường
Đỗ Trường
05/12/2025 11:29 GMT+7

Đến trưa 5.12, lực lượng cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã cơ bản khống chế thành công đám cháy tại kho cơ khí ở phường Hòa Lợi (TP.HCM), sát cây xăng đang hoạt động, rất may không có thiệt hại về người.

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ cùng ngày. Thời điểm này người dân phường Hòa Lợi, TP.HCM (phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ) phát hiện khói lửa bốc lên từ kho cơ khí nên dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành.

TP.HCM: Dập tắt vụ cháy sát cây xăng ở phường Hòa Lợi, không thiệt hại về người- Ảnh 1.

Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa

ẢNH: Đ.X

Đáng chú ý vụ cháy xảy ra ngay sát một cây xăng đang hoạt động khiến nhiều người lo lắng. Ngay sau đó Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường, điều động nhiều xe chữa cháy đến dập lửa.

TP.HCM: Dập tắt vụ cháy sát cây xăng ở phường Hòa Lợi, không thiệt hại về người- Ảnh 2.

Vụ cháy xảy ra sát cây xăng

ẢNH: Đ.X

Cảnh sát PCCC sử dụng chất tạo bọt để tiếp cận đám cháy. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan, ảnh hưởng đến cây xăng sát bên cạnh.

Cơ quan chức năng đang điều tra xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Vụ cháy tuy không có thiệt hại về người nhưng tổn thất về tài sản khá lớn, đang được thống kê.

