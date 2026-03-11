Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Clip xe tải chuyển làn đè cọc tiêu trên đường Đỗ Mười, tài xế bị xử phạt

Trần Kha - Vũ Phượng
11/03/2026 15:44 GMT+7

Từ hình ảnh xe tải chuyển làn trái phép đè lên cọc tiêu trên mạng xã hội, Đội CSGT An Sương đã xác minh và xử phạt tài xế vi phạm.

Ngày 5.3, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một tài xế về hành vi xe tải chuyển làn không đúng nơi quy định, sau khi nhận được phản ánh từ video clip trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và theo dõi các trang mạng xã hội, Đội CSGT An Sương phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe tải ngang nhiên chuyển làn đường tại khu vực có cọc tiêu giao thông phân làn.

Xác minh vụ xe tải chuyển làn đè cọc tiêu từ clip trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Tài xế H.M.T bị mời lên trụ sở để làm rõ sau khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe tải ngang nhiên chuyển làn đường tại khu vực có cọc tiêu giao thông phân làn

ẢNH: CACC

Ban chỉ huy Đội đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tra cứu phương tiện, xác minh vị trí xảy ra vụ việc là trên tuyến đường Đỗ Mười (phường Tân Thới Hiệp). Đến ngày 5.3, lực lượng chức năng đã mời được người điều khiển phương tiện lên trụ sở làm rõ.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế H.M.T (37 tuổi, ở xã Tân Nhựt, TP.HCM) thừa nhận hơn 15 giờ ngày 2.3, ông điều khiển xe tải BS 50H - 510.xx lưu thông trên đường Đỗ Mười hướng An Sương về Suối Tiên.

Khi gần đến cầu vượt Tân Thới Hiệp, do đường đông và muốn quay đầu xe nhưng đã đi quá điểm cho phép, ông T. quyết định cho xe đè qua hàng cọc tiêu nhựa để chuyển làn.

Dựa trên kết quả xác minh, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi "chuyển làn đường không đúng nơi cho phép".

Theo Đội CSGT An Sương, cọc tiêu phân làn được lắp đặt nhằm hướng dẫn và bảo đảm an toàn giao thông. Việc tài xế tự ý vượt qua hoặc chuyển làn tại khu vực này là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đơn vị khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về phần đường, làn đường. Trong thời gian tới, đội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, đồng thời sử dụng thiết bị ghi hình (phạt nguội) để xử lý nghiêm các trường hợp tương tự.

Người dân khi có thông tin, hình ảnh về vi phạm, tai nạn hoặc phản ánh tình hình giao thông tại TP.HCM có thể liên hệ qua: Trực ban Phòng CSGT: 0693.187.521. Đường dây nóng: 0326.08.08.08 hoặc trang Zalo official account "Phòng Cảnh sát giao thông TP.Hồ Chí Minh" để Phòng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng.

mạng xã hội CSGT Đường Đỗ Mười Đội CSGT An Sương cọc tiêu giao thông
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
