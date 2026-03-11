Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Clip người đàn ông chở ngang xe tay ga trên xe máy trên quốc lộ 22

Vũ Phượng - Trần Kha
11/03/2026 13:02 GMT+7

Một người đàn ông chở ngang xe tay ga đặt trên yên sau xe máy chạy trên quốc lộ 22, cảnh tượng nguy hiểm khiến nhiều người đi đường chú ý.

Bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người đi đường, một người đàn ông đã chạy xe máy chở theo một chiếc xe tay ga khác đặt ngang trên yên sau, di chuyển trên quốc lộ 22 khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo lắng.

Theo hình ảnh do người dân ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 10.3 trên quốc lộ 22, đoạn qua xã Củ Chi (TP.HCM), theo hướng đi chợ Quảng Việt. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội vì cách vận chuyển phương tiện được cho là tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông.

Người đàn ông đi xe máy chở theo một xe tay ga trên yên xe ở quốc lộ 22 - Ảnh 1.

Người đàn ông đi xe máy chở theo một xe tay ga trên yên xe ở quốc lộ 22

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trong clip, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 88K4 - 1856. Trên yên sau của xe này, người đàn ông đặt ngang một chiếc xe tay ga màu đỏ. Đáng chú ý, chiếc xe tay ga không được tháo rời bộ phận hay chằng buộc chắc chắn mà nằm chênh vênh trên yên, phần thân xe choán gần hết chiều ngang làn đường dành cho xe máy.

Việc chở cùng lúc hai phương tiện theo cách này khiến chiếc xe phía sau dễ rung lắc, tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống đường bất cứ lúc nào, đặc biệt khi lưu thông trên tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện khá đông. Nhiều người đi đường phải giảm tốc độ hoặc né tránh để đảm bảo an toàn.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều bình luận, trong đó không ít ý kiến bày tỏ lo ngại trước cách vận chuyển phương tiện đầy rủi ro, có thể gây tai nạn cho chính người điều khiển và các phương tiện xung quanh.

Đại diện Trạm CSGT Tây Bắc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã nắm được đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

