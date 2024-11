CMC trình diễn hệ sinh thái an ninh mạng tại sự kiện An toàn thông tin

Đây là sự kiện do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp cùng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức.

Gian hàng của CMC Cyber Security thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời, đại biểu tham dự chương trình Ảnh: CTV



Được đánh giá là một trong những quốc gia hạ tầng số phát triển nhanh chóng, thời gian qua Việt Nam nhận sự đầu tư và hỗ trợ mạnh mẽ từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới cho phát triển hạ tầng số, đặc biệt là hạ tầng dữ liệu. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức mới về bảo đảm an toàn thông tin.

Tại hội thảo, CMC Cyber Security đã mang đến những giải pháp "Make in Vietnam" - an ninh mạng toàn diện, tiên tiến, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam.

Ông Trần Quốc Chính - Chủ tịch CMC Cyber Security nhấn mạnh: "Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, an toàn thông tin không chỉ là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản số của tổ chức, doanh nghiệp mà còn là nền tảng để xây dựng niềm tin và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. CMC Cyber Security, với sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực an ninh mạng, cam kết đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số an toàn.

Các giải pháp bảo mật truyền thống không còn đủ khả năng đối phó với những cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và diễn ra liên tục. Chúng tôi tự hào mang đến "Hệ sinh thái An toàn thông tin Make in Vietnam", giải pháp an toàn thông tin của CMC ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để tự động phân tích, phát hiện và xử lý các mối đe dọa theo thời gian thực. CMC Cyber Security không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, phát triển công nghệ, hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới để mang đến những giải pháp an ninh mạng tiên tiến nhất, góp phần bảo vệ an toàn thông tin quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số".

Ngoài ra, gian hàng của CMC Cyber Security tại sự kiện đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan với các giải pháp nổi bật như: Giải pháp phòng chống mã độc CMDD đạt chứng chỉ VB100; Dịch vụ và giải pháp phòng chống mã hóa dữ liệu CMC CryptoShield; CMC Security Monitoring - Dịch vụ giám sát an ninh mạng; CMC Threat Hunting - Dịch vụ săn tìm mối đe dọa; Dịch vụ tư vấn và đánh giá cấp chứng chỉ PCI - DSS và Dịch vụ Giám sát an ninh an toàn thông tin (do Trung tâm giám sát An ninh An toàn thông tin CMC - CMC SOC cung cấp).