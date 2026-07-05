Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Có 1 người trúng độc đắc 18,6 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối 5.7

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Tối 5.7, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 18,6 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 5.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01532 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 01 – 05 – 13 – 29 – 32 – 35.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 18.621.098.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 13 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.012 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 17.610 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Có 1 người trúng độc đắc 18,6 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối 5.7 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 5.7

Trước đó, tối 12.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01521 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 03 -09 – 17 – 22 – 27 – 32.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn đến 23.970.104.000 đồng. Ngay sau đó, số tiền của giải độc đắc lập tức trở lại với con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

Tin liên quan

Có 2 người cùng trúng 8,2 tỉ vé số Vietlott Power 6/55 tối 4.7

Có 2 người cùng trúng 8,2 tỉ vé số Vietlott Power 6/55 tối 4.7

Tối 4.7, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 và ghi nhận có 2 người cùng trúng giải Jackpot 2 với số tiền cộng dồn là 8,2 tỉ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 3.7, giải độc đắc tăng 16,5 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

Vietlott kết quả xổ số Vietlott hôm nay kết quả xổ số Xổ số Mega 6/45 Mega 6/45 xổ số tự chọn

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận