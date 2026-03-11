Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, giải độc đắc cộng dồn 20,8 tỉ đồng

Phạm Hữu
11/03/2026 20:04 GMT+7

Tối 11.3, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, tuy nhiên không có người trúng giải độc đắc nào nên số tiền cộng dồn là 120,8 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 11.3, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01480 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 16 – 18 – 19 – 28 – 31 – 44.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này không ghi nhận người trúng giải độc đắc nên số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối nay của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 20.876.998.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 23 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.183 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 20.875 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng. Như vậy, tổng số người trúng Vietlott trong tối nay là 22.081 người.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, giải độc đắc cộng dồn 20,8 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 11.3

Trước đó, vào tối 27.2, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01477 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 02 – 04 – 08 – 15 – 17 – 28.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc của loại hình xổ số Mega 6/45 với số tiền lên đến 35.265.228.500 đồng. Ngay khi xác định có người trúng số độc đắc, giá trị giải thưởng của loại hình này lập tức trở về số tiền ban đầu là 12 tỉ đồng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
