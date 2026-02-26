Số 23 xuất hiện trong dãy độc đắc Vietlott, tiền cộng dồn 32,8 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 ngày 25.2, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01476 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 04 – 13 – 20 – 22 – 23 – 29.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này không ghi nhận người trúng giải độc đắc nào nên số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối 25.2 của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 32,8 tỉ đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 34 người trúng giải nhất trị giá 38 triệu đồng; 1.589 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; 27.649 người trúng giải ba trị giá 30.000 đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 25.2

Trước đó, vào tối 1.2, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01466 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 01 – 18 – 21 – 23 – 30 – 36. Loại hình xổ số này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc ngay trong đêm với số tiền 42.413.161.000 đồng.

Ngay khi xác định có người trúng số độc đắc, giá trị giải thưởng của loại hình này lập tức trở về số tiền ban đầu là 12 tỉ đồng.