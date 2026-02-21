Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Không có người trúng độc đắc Vietlott tối mùng 5 tết, tiền cộng dồn 72,4 tỉ đồng

Phạm Hữu
21/02/2026 20:00 GMT+7

Tối 21.2 (mùng 5 tết), Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, tuy nhiên không xuất hiện người trúng độc đắc nên số tiền cộng dồn là 72,4 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 21.2, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01310 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 05 – 07 – 26 – 30 – 41 – 45 và số cộng thêm là 12.

Trong phiên xổ số tối 21.2 không xuất hiện người trúng giải Jackpot 1 nào nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 72.454.898.500 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 ghi nhận có một người trúng với số tiền 4.799.391.950 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 12 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, 1.065 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Không có người trúng độc đắc Vietlott tối mùng 5 tết, tiền cộng dồn 72,4 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Vietlott tối 21.2

Trước đó, chiều 4.2, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 257 tỉ đồng cho một người chơi đến từ TP.HCM.

Vietlott cho biết đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn thứ tư trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này, đồng thời xếp vào top những giải thưởng lớn nhất từng được trao tại Việt Nam. Trước đó, Vietlott từng trao ba giải Jackpot 1 Power 6/55 có giá trị trên 300 tỉ đồng, bao gồm các giải hơn 344 tỉ, 314 tỉ và 303 tỉ đồng tại TP.HCM và Hà Nội.

