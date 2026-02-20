Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Có 22.184 người trúng Vietlott tối mùng 4 tết, giải độc đắc cộng dồn 27,8 tỉ đồng

Phạm Hữu
20/02/2026 19:02 GMT+7

Tối 20.2 tức mùng 4 tết, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, tuy nhiên không có người trúng giải độc đắc nào nên số tiền cộng dồn là 27,8 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 20.2, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01474 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 042528333445.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này không ghi nhận người trúng giải độc đắc nào. Cho nên, số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối nay của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 27.826.445.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 18 người trúng; giải nhì trị giá 300.000 đồng có 1.261 người trúng; giải ba với số tiền là 30.000 đồng có 20.905 người trúng. Như vậy, tổng số người trúng các giải của Vietlott trong tối nay là 22.184.

Có 22.184 người trúng Vietlott tối mùng 4 tết, giải độc đắc cộng dồn 27,8 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 20.2

Trước đó, vào tối 1.2, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01466 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc là: 01 – 18 – 21 – 23 – 30 – 36. Loại hình xổ số này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc ngay trong đêm.

Cũng vào sáng 2.2, Vietlott phát đi thông báo chiếc vé số kỳ quay số mở thưởng tối 1.2 sản phẩm xổ số Mega 6/45 trúng độc đắc được bán ra tại TP.HCM.

