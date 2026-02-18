Có 25.749 người trúng Vietlott trong tối mùng 2, giải độc đắc cộng dồn 25,5 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 18.2 (mùng 2 tết), Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01473 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 01- 07 – 19 – 23 – 26 – 44.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này không ghi nhận người trúng giải độc đắc nào nê, số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối nay của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 25.544.567.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 31 người trúng; giải nhì trị giá 300.000 đồng có 1.395 người trúng; giải ba với số tiền là 30.000 đồng có 24.323 người trúng. Như vậy, tổng số người trúng các giải của Vietlott trong tối nay là 25.749.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối mùng 2 tết

Trước đó, vào tối 1.2, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01466 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc là: 01 – 18 – 21 – 23 – 30 – 36. Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc ngay trong đêm.

Số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối 1.2 của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 42.413.161.000 đồng. Ngay khi xác định có người trúng số độc đắc, giá trị giải thưởng của loại hình này lập tức trở về số tiền ban đầu là 12 tỉ đồng.

Cũng vào sáng 2.2, Vietlott phát đi thông báo chiếc vé số kỳ quay số mở thưởng tối 1.2 sản phẩm xổ số Mega 6/45 trúng độc đắc được bán ra tại TP.HCM.