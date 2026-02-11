Tối 24 tháng chạp không có người trúng độc đắc Vietlott, tiền cộng dồn 19 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 11.2, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01470 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 15 – 20 – 35 – 40 – 44 – 45.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này không ghi nhận người trúng giải độc đắc nên số tiền trúng giải độc đắc xổ số Mega 6/45 tăng lên 19.090.608.500 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 31 người trúng; giải nhì trị giá 300.000 đồng có 1.156 người trúng; giải ba với số tiền là 30.000 đồng có 19.362 người trúng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 11.2

Trước đó, bộ số của giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 được quay đêm 11.2 là: 01 – 18 – 21 – 23 – 30 – 36. Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc với số tiền lên đến 42.413.161.000 đồng.

Chiếc vé số may mắn này được bán ra tại TP.HCM.