Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tối mùng 6 tết, giải độc đắc của Vietlott cộng dồn lên 30,1 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
22/02/2026 19:38 GMT+7

Tối 22.2, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, tuy nhiên không có người trúng giải độc đắc nào nên số tiền cộng dồn là 30,1 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 22.2, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01475 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 07 – 23 – 24 – 36 – 38 – 40.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này không ghi nhận người trúng giải độc đắc nào nên số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối nay của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 30.192.318.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 34 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 1.494 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; 24.455 người trúng giải ba trị giá 30.000 đồng.

Tối mùng 6 tết, giải độc đắc của Vietlott cộng dồn lên 30,1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 22.2

Trước đó, vào tối 1.2, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01466 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 01 – 18 – 21 – 23 – 30 – 36. Loại hình xổ số này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc ngay trong đêm với số tiền 42.413.161.000 đồng. 

Ngay khi xác định có người trúng số độc đắc, giá trị giải thưởng của loại hình này lập tức trở về số tiền ban đầu là 12 tỉ đồng.

Tin liên quan

Không có người trúng độc đắc Vietlott tối mùng 5 tết, tiền cộng dồn 72,4 tỉ đồng

Không có người trúng độc đắc Vietlott tối mùng 5 tết, tiền cộng dồn 72,4 tỉ đồng

Tối 21.2 (mùng 5 tết), Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, tuy nhiên không xuất hiện người trúng độc đắc nên số tiền cộng dồn là 72,4 tỉ đồng.

Có 22.184 người trúng Vietlott tối mùng 4 tết, giải độc đắc cộng dồn 27,8 tỉ đồng

Tối mùng 3 tết không có người trúng độc đắc Vietlott, tiền cộng dồn 66,5 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

Vietlott kết quả xổ số Xổ số Mega 6/45 xổ số tự chọn Mega 6/45
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận