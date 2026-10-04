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    Đời sốngCộng đồng

    Có 1 người trúng gần 200 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối 4.10

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu

    Tối 4.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 199,5 tỉ đồng.

    Lúc 18 giờ 30 hôm nay 4.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01570 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 152029374045.

    Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 199.576.277.000 đồng.

    Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 153 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 6.971 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 108.604 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

    Có 1 người trúng gần 200 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối 4.10- Ảnh 1.

    Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 4.10

    ẢNH: VIETLOTT

    Trước đó, tối 2.8, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01544 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 2.8 là: 03 – 12 – 20 – 25 – 27 – 37.

    Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 29.649.534.500 đồng.

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    Tối 3.10, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 và ghi nhận không có người trúng độc đắc nên số tiền cộng dồn là 112,7 tỉ đồng.

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