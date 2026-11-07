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    Có 2 người cùng trúng độc đắc 45,2 tỉ đồng vé số Vietlott Power 6/55 tối 7.11

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu

    Tối 7.11, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 và ghi nhận có 2 người cùng trúng độc đắc với số tiền cộng dồn là 45,2 tỉ đồng.

    Lúc 18 giờ 30 hôm nay 7.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01421 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 051920264453 và số cộng thêm là 39.

    Trong phiên xổ số tối nay xuất hiện 2 người cùng trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 45.273.494.100 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận không có người trúng nào nên số tiền cộng dồn là 5.934.319.100 đồng.

    Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 15 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 1.022 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

    Có 2 người cùng trúng độc đắc 45,2 tỉ đồng vé số Vietlott Power 6/55 tối 7.11 - Ảnh 1.

    Kết quả xổ số Power 6/55 tối 7.11

    ẢNH: VIETLOTT

    Trước đó, vào tối 24.10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01415 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 24.10 là: 060718414450 và số cộng thêm là 53.

    Trong phiên xổ số này xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 199.984.640.250 đồng. Giải Jackpot 2 lại ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 4.237.264.200 đồng.

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    Tối 6.11, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 13,7 tỉ đồng.

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