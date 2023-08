Có 6 tiền án trộm cắp, ra tù tiếp tục trộm xe máy để kiếm tiền mua ma túy

Ngày 7.8, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trộm cắp xe máy, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam Đào Viết An (ngụ xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đào Viết An đã có 6 tiền án trộm cắp tài sản. Ra tù tháng 10.2022, An tái nghiện ma túy nên tiếp tục trộm cắp để kiếm tiền mua ma túy sử dụng.

An cùng tang vật xe máy bị trộm cắp NGUYỄN TÚ

Ngày 31.7, Đào Viết An đón xe khách từ TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) ra TP.Đà Nẵng để trộm cắp tài sản. Khoảng 10 giờ cùng ngày, An đến đường Cách Mạng Tháng Tám (cầu vượt Hòa Cầm, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ), đi bộ đến đường Ông Ích Đường (P.Hòa Thọ Đông) thì phát hiện xe máy hiệu Yamaha Exciter BS 92H1 - 461.70 của anh N.P.T. (26 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông) dựng trước tiệm tạp hóa.

Phát hiện trên xe có sẵn chìa khóa, mũ bảo hiểm và cặp da, An quan sát xung quanh thấy không có người trông coi nên tiếp cận, mở khóa và điều khiển xe chạy đi.

An khai nhận tại cơ quan điều tra NGUYỄN TÚ

An chạy qua cầu Cẩm Lệ, rẽ vào đường Nguyễn Hồng Ánh rồi chạy xuống bãi đất ven sông thuộc địa phận thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng). Tại đây, An mở cốp xe, lục tìm tài sản thì thấy một người dân đi ngang tỏ vẻ nghi ngờ nên hoảng sợ vứt xe, chạy bộ ra đường Phạm Hùng đón xe khách về lại TP.Tam Kỳ.



Xe máy bị trộm sau đó được người dân trình báo Công an xã Hòa Châu. Theo Công an Q.Cẩm Lệ, hiện công an đã thu hồi tang vật xe máy, làm thủ tục trả lại cho nạn nhân bị trộm cắp.